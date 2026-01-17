"Я сам себе переконав". Трамп пояснив своє неочікуване рішення щодо Ірану

Американський лідер Дональд Трамп відкидає дані медіа про те, що арабські країни переконали його відмовитись від військового втручання в Іран, де вже кілька тижнів поспіль не вщухають масштабні протести.

Трамп різко змінив своє рішення щодо Ірану

Анонімні джереле видання AFP нещодавно повідомляли, влада Саудівської Аравії, Катару та Оману вмовили очільнику Білого дому відмовитися від атаки на Іран.

Дональд Трамп, якого попросили прокоментував цю інформацію, категорично її заперечив.

Ніхто мене не переконував. Я сам себе переконав. Дональд Трамп Президент США

Що важливо розуміти, не так давно Трамп підтримав іранське населення у протестах та заявив, що "допомога вже на підході".

Журналісти отримали дані про те, що очільник Білого дому хотів, щоб будь-які військові дії США в Ірані завдали "швидкого і рішучого" удару по владі в Тегерані, однак його радники не змогли гарантувати, що режим швидко впаде після американського втручання.

Ба більше, публічно Дональд Трамп заявив, що його запевнили у тому, що в охопленому протестами Ірані нібито припинились страти і вбивства.