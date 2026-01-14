США призупиняють видачу віз для громадян 75 країн — у списку Росія та Іран
Категорія
Світ
Дата публікації

США призупиняють видачу віз для громадян 75 країн — у списку Росія та Іран

США
Read in English
Джерело:  Fox News

Державний департамент США призупиняє процедури оформлення всіх типів віз для громадян 75 країн у межах посилення контролю за заявниками.

Головні тези:

  • США призупиняють видачу віз для громадян 75 країн у зв'язку з посиленням контролю за заявниками.
  • До списку країн, громадянам яких припинено оформлення віз, входять Росія та Іран, а також інші держави.
  • Призупинення видачі віз почнеться 21 січня і триватиме до переоцінки процедур оформлення.

США заборонили видачу віз громадянам РФ та Ірану

Про це повідомляє Fox News із посиланням на службову записку американського зовнішньополітичного відомства.

За даними телеканалу, документ містить наказ для працівників американських консульств відмовляти у видачі віз, доки Держдеп переглядає процедури перевірки.

До переліку країн, громадянам яких тимчасово припиняють оформлення віз, зокрема, входять Росія, Іран, Ірак, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.

Призупинення розпочнеться 21 січня і триватиме невизначений час, доки відомство не проведе переоцінку процедури оформлення віз.

Як зазначається, торік у листопаді Державний департамент розіслав представництвам США по всьому світу доручення застосовувати нові правила перевірки відповідно до так званого положення про «публічні витрати» імміграційного законодавства.

У вказівках консульським працівникам наказано відмовляти у візах заявникам, які, за оцінкою відомства, покладаються на державні виплати від уряду США. Під час ухвалення рішень враховують низку чинників, зокрема стан здоров'я, вік, рівень володіння англійською мовою, фінансовий стан і навіть потенційну потребу в довгостроковому медичному догляді.

Президент США Дональд Трамп 4 червня підписав розпорядження (прокламацію) про повну заборону на в’їзд до Сполучених Штатів громадянам 12 країн через загрозу національній безпеці — Афганістану, М’янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.

Крім того, часткові обмеження на в’їзд було запроваджено для громадян ще семи країн: Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

З 26 грудня Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) запровадило нові протоколи імміграційного контролю. Тепер передбачено обов’язкове фотографування всіх негромадян США, включно з власниками грін-карт, у кожному пункті в'їзду та виїзду.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну — Держприкордонслужба
Віза не гарантуватиме росіянам в'їзд в Україну — Держприкордонслужба
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Естонія закриває кордони для громадян РФ з шенгенськими візами
Естонія закриває кордони для громадян РФ з шенгенськими візами
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Чехія забороняє в'їзд для російських туристів із шенгенськими візами
Чехія забороняє в'їзд для російських туристів із шенгенськими візами

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?