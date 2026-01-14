США призупиняють видачу віз для громадян 75 країн — у списку Росія та Іран

Державний департамент США призупиняє процедури оформлення всіх типів віз для громадян 75 країн у межах посилення контролю за заявниками.
Головні тези:
- США призупиняють видачу віз для громадян 75 країн у зв'язку з посиленням контролю за заявниками.
- До списку країн, громадянам яких припинено оформлення віз, входять Росія та Іран, а також інші держави.
- Призупинення видачі віз почнеться 21 січня і триватиме до переоцінки процедур оформлення.
США заборонили видачу віз громадянам РФ та Ірану
Про це повідомляє Fox News із посиланням на службову записку американського зовнішньополітичного відомства.
За даними телеканалу, документ містить наказ для працівників американських консульств відмовляти у видачі віз, доки Держдеп переглядає процедури перевірки.
До переліку країн, громадянам яких тимчасово припиняють оформлення віз, зокрема, входять Росія, Іран, Ірак, Сомалі, Афганістан, Бразилія, Єгипет, Нігерія, Таїланд, Ємен та інші.
Призупинення розпочнеться 21 січня і триватиме невизначений час, доки відомство не проведе переоцінку процедури оформлення віз.
Як зазначається, торік у листопаді Державний департамент розіслав представництвам США по всьому світу доручення застосовувати нові правила перевірки відповідно до так званого положення про «публічні витрати» імміграційного законодавства.
Президент США Дональд Трамп 4 червня підписав розпорядження (прокламацію) про повну заборону на в’їзд до Сполучених Штатів громадянам 12 країн через загрозу національній безпеці — Афганістану, М’янми, Чаду, Республіки Конго, Екваторіальної Гвінеї, Еритреї, Гаїті, Ірану, Лівії, Сомалі, Судану та Ємену.
Крім того, часткові обмеження на в’їзд було запроваджено для громадян ще семи країн: Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.
З 26 грудня Міністерство внутрішньої безпеки США (DHS) запровадило нові протоколи імміграційного контролю. Тепер передбачено обов’язкове фотографування всіх негромадян США, включно з власниками грін-карт, у кожному пункті в'їзду та виїзду.
