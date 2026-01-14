США приостанавливают выдачу виз для граждан 75 стран — в списке Россия и Иран

Государственный департамент США приостанавливает процедуры оформления всех типов виз для граждан 75 стран в рамках усиления контроля над заявителями.

США запретили выдачу виз гражданам РФ и Ирана

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку американского внешнеполитического ведомства.

По данным телеканала, документ содержит приказ работникам американских консульств отказывать в выдаче виз, пока Госдеп пересматривает процедуры проверки.

В число стран, гражданам которых временно прекращают оформление виз, в частности, входят Россия, Иран, Ирак, Сомали, Афганистан, Бразилия, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Приостановка начнется 21 января и продлится неопределенное время, пока ведомство не проведет переоценку процедуры оформления виз.

Как отмечается, в ноябре прошлого года Государственный департамент разослал представительствам США по всему миру поручение применять новые правила проверки в соответствии с так называемым положением о «публичных расходах» иммиграционного законодательства.

В указаниях консульским работникам приказано отказывать в визах заявителям, которые по оценке ведомства возлагаются на государственные выплаты от правительства США. При принятии решений учитывается ряд факторов, в том числе состояние здоровья, возраст, уровень владения английским языком, финансовое состояние и даже потенциальная потребность в долгосрочном медицинском уходе.

Президент США Дональд Трамп 4 июня подписал распоряжение (прокламацию) о полном запрете на въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран из-за угрозы национальной безопасности — Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ирана.

Кроме того, частичные ограничения на въезд были введены для граждан еще семи стран: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

С 26 декабря Министерство внутренней безопасности США (DHS) ввело новые протоколы иммиграционного контроля. Теперь предусмотрена обязательная фотография всех неграждан США, включая владельцев грин-карт, в каждом пункте въезда и выезда.