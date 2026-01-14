США приостанавливают выдачу виз для граждан 75 стран — в списке Россия и Иран
Категория
Мир
Дата публикации

США приостанавливают выдачу виз для граждан 75 стран — в списке Россия и Иран

США
Read in English
Читати українською
Источник:  Fox News

Государственный департамент США приостанавливает процедуры оформления всех типов виз для граждан 75 стран в рамках усиления контроля над заявителями.

Главные тезисы

  • США приостанавливают выдачу виз для граждан 75 стран в связи с усилением контроля над заявителями.
  • Список стран, гражданам которых прекращено оформление виз, включает Россию и Иран.
  • Приостановка выдачи виз начнется 21 января и продлится до переоценки процедур оформления.

США запретили выдачу виз гражданам РФ и Ирана

Об этом сообщает Fox News со ссылкой на служебную записку американского внешнеполитического ведомства.

По данным телеканала, документ содержит приказ работникам американских консульств отказывать в выдаче виз, пока Госдеп пересматривает процедуры проверки.

В число стран, гражданам которых временно прекращают оформление виз, в частности, входят Россия, Иран, Ирак, Сомали, Афганистан, Бразилия, Египет, Нигерия, Таиланд, Йемен и другие.

Приостановка начнется 21 января и продлится неопределенное время, пока ведомство не проведет переоценку процедуры оформления виз.

Как отмечается, в ноябре прошлого года Государственный департамент разослал представительствам США по всему миру поручение применять новые правила проверки в соответствии с так называемым положением о «публичных расходах» иммиграционного законодательства.

В указаниях консульским работникам приказано отказывать в визах заявителям, которые по оценке ведомства возлагаются на государственные выплаты от правительства США. При принятии решений учитывается ряд факторов, в том числе состояние здоровья, возраст, уровень владения английским языком, финансовое состояние и даже потенциальная потребность в долгосрочном медицинском уходе.

Президент США Дональд Трамп 4 июня подписал распоряжение (прокламацию) о полном запрете на въезд в Соединенные Штаты гражданам 12 стран из-за угрозы национальной безопасности — Афганистана, Мьянмы, Чада, Республики Конго, Экваториальной Гвинеи, Эритреи, Гаити, Ирана, Ирана.

Кроме того, частичные ограничения на въезд были введены для граждан еще семи стран: Бурунди, Кубы, Лаоса, Сьерра-Леоне, Того, Туркменистана и Венесуэлы.

С 26 декабря Министерство внутренней безопасности США (DHS) ввело новые протоколы иммиграционного контроля. Теперь предусмотрена обязательная фотография всех неграждан США, включая владельцев грин-карт, в каждом пункте въезда и выезда.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину — Госпогранслужба
Виза не будет гарантировать россиянам въезд в Украину — Госпогранслужба
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами
Эстония закрывает границы для граждан РФ с шенгенскими визами
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Чехия запрещает въезд для российских туристов с шенгенскими визами
Чехия запрещает въезд для российских туристов с шенгенскими визами

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?