Протести в Ірані загострюються — планується повалення режиму

10 січня мережею почала ширитися інформація про те, що члени Партії свободи Курдистану створили озброєні групи на тлі масштабних протестів у країні. Головна мета цього рішення — остаточне знищення іранського режиму.
Головні тези:
- Станом на 10 січня загинули щонайменше 62 людини.
- Головною причиною протестів стала масштабна економічна криза.
Що відомо про ситуацію в Ірані та плани повстанців
Згідно з останніми даними журналістів, які перебувають у вирі подій, учасники протестів підпалили мечеть у Тегерані.
Окрім того, горить адміністративна будівля в районі Карадж.
Як повідомляє Іранська правозахисна група HRANA, станом на ранок 10 січня відомо про щонайменше 62 загиблих внаслідок протестів.
Згідно з останніми даними, йдеться про 14 поліцейських і 48 протестувальників.
Головною причиною невдоволення, яка вивела людей на вулиці Ірану, була масштабна економічна криза.
Так, ріал у 2025 році втратив половину своєї вартості відносно долара, а інфляція у грудні перевищила 40%.
Проте згодом ситуація суттєво загострилася, оскільки учасники протестів вирішили кинути виклик чинній владі Ірану.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-