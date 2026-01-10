Протести в Ірані загострюються — планується повалення режиму

10 січня мережею почала ширитися інформація про те, що члени Партії свободи Курдистану створили озброєні групи на тлі масштабних протестів у країні. Головна мета цього рішення — остаточне знищення іранського режиму.

Що відомо про ситуацію в Ірані та плани повстанців

Згідно з останніми даними журналістів, які перебувають у вирі подій, учасники протестів підпалили мечеть у Тегерані.

Окрім того, горить адміністративна будівля в районі Карадж.

Паралельно з цим місцеві жінки публікують сотні фото, на яких підпалюють сигарети від палаючих зображень лідера Ірану. Поширити

Як повідомляє Іранська правозахисна група HRANA, станом на ранок 10 січня відомо про щонайменше 62 загиблих внаслідок протестів.

Згідно з останніми даними, йдеться про 14 поліцейських і 48 протестувальників.

Головною причиною невдоволення, яка вивела людей на вулиці Ірану, була масштабна економічна криза.

Так, ріал у 2025 році втратив половину своєї вартості відносно долара, а інфляція у грудні перевищила 40%.

Проте згодом ситуація суттєво загострилася, оскільки учасники протестів вирішили кинути виклик чинній владі Ірану.