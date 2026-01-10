Протесты в Иране обостряются — планируется свержение режима

10 января сетью начала распространяться информация о том, что члены Партии свободы Курдистана создали вооруженные группы на фоне масштабных протестов в стране. Главная цель этого решения — окончательное уничтожение иранского режима.
Главные тезисы
- По состоянию на 10 января погибли не менее 62 человек.
- Главной причиной протестов стал масштабный экономический кризис.
Что известно о ситуации в Иране и планах повстанцев
Согласно последним данным журналистов, которые сейчас находятся в эпицентре событий, протестующие подожгли мечеть в Тегеране.
Кроме того, горит административное здание в районе Карадж.
Как сообщает Иранская правозащитная группа HRANA, по состоянию на утро 10 января известно о по меньшей мере 62 погибших в результате протестов.
Согласно последним данным, речь идет о 14 полицейских и 48 протестующих.
Главной причиной недовольства, которая вывела людей на улицы Ирана, был масштабный экономический кризис.
Так, риал в 2025 году потерял половину своей стоимости по отношению к доллару, а инфляция в декабре превысила 40%.
Однако впоследствии ситуация существенно обострилась, поскольку протестующие решили бросить вызов действующим властям Ирана.
