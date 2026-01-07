Масштабные антиправительственные протесты продолжаются в Иране — более 30 человек погибли

В результате беспорядков во время демонстраций в Иране количество погибших возросло до 36 человек, задержаны более 2 тысяч человек.
Главные тезисы
- В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, в результате которых погибли более 30 человек и задержаны более 2 тысяч человек.
- Судебные власти Ирана ускоряют рассмотрение дел участников беспорядков и готовятся к принятию жестких мер в отношении нарушителей.
Иран протестует против власти аятолл: что известно
За десять дней протестов в Иране задержаны более 2000 человек.
Судебные власти Ирана заявили, что ускорят процессы в ответ на волну протестов в стране.
По словам главы иранских судебных властей Голлама Хоссейна Мохсени-Эджея, «чтобы быстро, точно и всесторонне рассмотреть дела участников беспорядков», специальные судебные палаты будут укомплектованы «опытными судьями».
Он подчеркнул, что отныне «не будет снисходительности к тем, кто помогает врагам Исламской Республики и нарушает покой народа», а также обвинил Израиль и Соединенные Штаты в подстрекательстве протестов.
В то же время, президент Ирана Масуд Пезешкиан приказал силам безопасности не подавлять протесты. На видео, опубликованном информагентством Mehr, вице-президент Мохаммад Джафар Гаемпанах заявил, что Пезешкиан приказал «не применять никаких мер безопасности» против протестующих, но отметил необходимость действовать против участников беспорядков.
Также стало известно, что протестующие в Иране взяли под контроль два города.
В Абданане и Малекшасе им удалось вытеснить силовиков, а оставшиеся полицейские перешли на сторону демонстрантов.
Также почти полностью под контроль протестующих перешел город Бонджнурд в провинции Хорасан и несколько улиц города Шираз.
Сегодня о забастовке объявила группа работников крупнейшего газового месторождения Ирана "Южный Парс".
