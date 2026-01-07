Масштабные антиправительственные протесты продолжаются в Иране — более 30 человек погибли
Масштабные антиправительственные протесты продолжаются в Иране — более 30 человек погибли

Иран
Источник:  DW

В результате беспорядков во время демонстраций в Иране количество погибших возросло до 36 человек, задержаны более 2 тысяч человек.

Главные тезисы

  • В Иране продолжаются масштабные антиправительственные протесты, в результате которых погибли более 30 человек и задержаны более 2 тысяч человек.
  • Судебные власти Ирана ускоряют рассмотрение дел участников беспорядков и готовятся к принятию жестких мер в отношении нарушителей.

Иран протестует против власти аятолл: что известно

За десять дней протестов в Иране задержаны более 2000 человек.

Судебные власти Ирана заявили, что ускорят процессы в ответ на волну протестов в стране.

По словам главы иранских судебных властей Голлама Хоссейна Мохсени-Эджея, «чтобы быстро, точно и всесторонне рассмотреть дела участников беспорядков», специальные судебные палаты будут укомплектованы «опытными судьями».

Он подчеркнул, что отныне «не будет снисходительности к тем, кто помогает врагам Исламской Республики и нарушает покой народа», а также обвинил Израиль и Соединенные Штаты в подстрекательстве протестов.

В то же время, президент Ирана Масуд Пезешкиан приказал силам безопасности не подавлять протесты. На видео, опубликованном информагентством Mehr, вице-президент Мохаммад Джафар Гаемпанах заявил, что Пезешкиан приказал «не применять никаких мер безопасности» против протестующих, но отметил необходимость действовать против участников беспорядков.

Верховный лидер аятолла Али Хаменеи ранее заявил, что «участников беспорядков нужно поставить на место».

Также стало известно, что протестующие в Иране взяли под контроль два города.

В Абданане и Малекшасе им удалось вытеснить силовиков, а оставшиеся полицейские перешли на сторону демонстрантов.

Также почти полностью под контроль протестующих перешел город Бонджнурд в провинции Хорасан и несколько улиц города Шираз.

Сегодня о забастовке объявила группа работников крупнейшего газового месторождения Ирана "Южный Парс".

