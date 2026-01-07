Масштабні антиурядові протести продовжуються в Ірані — понад  30 людей загинули

Унаслідок заворушень під час демонстрацій в Ірані кількість загиблих зросла до 36 осіб, затримано понад 2 тисячі людей.
Іран протестує проти влади аятол: що відомо
За десять днів протестів в Ірані затримано понад 2000 осіб.
Судова влада Ірану заявила, що прискорить процеси у відповідь на хвилю протестів у країні.
За словами голови іранської судової влади Голлама Хоссейна Мохсені-Еджея, «щоб швидко, точно і всебічно розглянути справи учасників заворушень», спеціальні судові палати будуть укомплектовані «досвідченими суддями».
Він наголосив, що відтепер «не буде поблажливості до тих, хто допомагає ворогам Ісламської Республіки і порушує спокій народу», а також звинуватив Ізраїль і Сполучені Штати у підбурюванні протестів.
Водночас президент Ірану Масуд Пезешкіан наказав силам безпеки не придушувати протести. На відео, опублікованому інформагентством Mehr, віцепрезидент Мохаммад Джафар Гаемпанах заявив, що Пезешкіан наказав «не застосовувати жодних заходів безпеки» проти протестувальників, але наголосив на необхідності діяти проти учасників заворушень.
Також стало відомо, що протестувальники в Ірані взяли під контроль два міста.
В Абданані та Малекшасі їм вдалося витіснити силовиків, а поліцейські, які залишилися, перейшли на сторону демонстрантів.
Також майже повністю під контроль протестувальників перейшло місто Бонджнурд в провінції Хорасан, а також кілька вулиць міста Шираз.
Сьогодні про страйк оголосила група працівників найбільшого газового родовища Ірану «Південний Парс».
