"Я сам себя убедил". Трамп объяснил свое неожиданное решение касательно Ирана

Американский лидер Дональд Трамп отвергает данные медиа о том, что арабские страны убедили его отказаться от военного вмешательства в Иран, где уже несколько недель не утихают масштабные протесты.
Главные тезисы
- Трамп ранее поддерживал иранское население в протестах и пообещал ему помощь.
- Однако его заявление осталось голословным.
Трамп резко изменил свое решение по Ирану
Анонимные источники издания AFP недавно сообщали, власти Саудовской Аравии, Катара и Омана уговорили главу Белого дома отказаться от атаки на Иран.
Дональд Трамп, которого попросили прокомментировать эту информацию, категорически ее отрицает.
Что важно понимать, недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".
Журналисты получили данные о том, что глава Белого дома хотел, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по власти в Тегеране, однако его советники не смогли гарантировать, что режим быстро упадет после американского вмешательства.
Более того, публично Дональд Трамп заявил, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.
