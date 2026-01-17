"Я сам себя убедил". Трамп объяснил свое неожиданное решение касательно Ирана
Мир
"Я сам себя убедил". Трамп объяснил свое неожиданное решение касательно Ирана

Трамп резко изменил свое решение по Ирану
Американский лидер Дональд Трамп отвергает данные медиа о том, что арабские страны убедили его отказаться от военного вмешательства в Иран, где уже несколько недель не утихают масштабные протесты.

  • Трамп ранее поддерживал иранское население в протестах и пообещал ему помощь.
  • Однако его заявление осталось голословным.

Анонимные источники издания AFP недавно сообщали, власти Саудовской Аравии, Катара и Омана уговорили главу Белого дома отказаться от атаки на Иран.

Дональд Трамп, которого попросили прокомментировать эту информацию, категорически ее отрицает.

Никто меня не убеждал. Я сам себя убедил.

Что важно понимать, недавно Трамп поддержал иранское население в протестах и заявил, что "помощь уже на подходе".

Журналисты получили данные о том, что глава Белого дома хотел, чтобы любые военные действия США в Иране нанесли "быстрый и решительный" удар по власти в Тегеране, однако его советники не смогли гарантировать, что режим быстро упадет после американского вмешательства.

Более того, публично Дональд Трамп заявил, что его заверили в том, что в охваченном протестами Иране якобы прекратились казни и убийства.

