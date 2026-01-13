"С ним покончено". Мерц анонсировал падение режима в Иране

Немецкий лидер Фридрих Мерц убежден в том, что режим в Иране прямо сейчас доживает свои последние дни, а его падение стало неотвратимым.
Главные тезисы
- Немецкий лидер откровенно критикует насилие со стороны иранских властей.
- Мерц призывает официальный Тегеран защитить свое население и уважать его законное право на мирные протесты.
Мерц озвучил свой прогноз касательно ситуации в Иране
С заявлением на этот счет канцлер ФРГ выступил на фоне визита в Индию.
Он еще раз публично призвал официальный Тегеран остановить насилие против участников мирных протестов.
Что важно понимать, недавно немецкий лидер публично подверг критике насилие иранских сил безопасности против мирных демонстрантов.
Мерц откровенно признался, что считает его "непропорциональным" и "жестоким".
Более того, немецкий лидер добавил, что поражен храбростью участников протестов, мирно требующих свободы в своей стране.
Он напомнил официальному Тегерану, что это их законное право, которое нужно уважить.
Согласно последним данным, жертвами подавления протестов в Иране стали уже несколько сотен мирных граждан.
