"С ним покончено". Мерц анонсировал падение режима в Иране

Немецкий лидер Фридрих Мерц убежден в том, что режим в Иране прямо сейчас доживает свои последние дни, а его падение стало неотвратимым.

Мерц озвучил свой прогноз касательно ситуации в Иране

С заявлением на этот счет канцлер ФРГ выступил на фоне визита в Индию.

Он еще раз публично призвал официальный Тегеран остановить насилие против участников мирных протестов.

Если режим может держаться за власть только посредством насилия, то с ним фактически покончено. Я считаю, что мы сейчас наблюдаем последние дни и недели этого режима. Фридрих Мерц Канцлер ФРГ

Что важно понимать, недавно немецкий лидер публично подверг критике насилие иранских сил безопасности против мирных демонстрантов.

Мерц откровенно признался, что считает его "непропорциональным" и "жестоким".

Я призываю иранское руководство защитить свое население, а не угрожать ему, — заявил канцлер ФРГ. Поделиться

Более того, немецкий лидер добавил, что поражен храбростью участников протестов, мирно требующих свободы в своей стране.

Он напомнил официальному Тегерану, что это их законное право, которое нужно уважить.

Согласно последним данным, жертвами подавления протестов в Иране стали уже несколько сотен мирных граждан.