Сибига призвал мир усилить давление на власть Ирана за "политику насилия"

Поддержка Ираном войны России против Украины и притеснение собственных граждан является частью той же политики насилия и неуважения к человеческому достоинству.
Главные тезисы
- Министр иностранных дел Украины, Андрей Сибига, заявил о необходимости усиления давления на иранское правительство из-за политики насилия и поддержки России в войне против Украины.
- Иранский народ имеет право на защиту своих гражданских прав и жизни в свободе, безопасности и благополучии, поэтому власти Ирана должны воздержаться от насилия против протестующих.
- Украина, как демократическая страна, поддерживает гражданские права и осуждает притеснение и насилие, поэтому призывает иранские власти уважать гражданские свободы и права иранского народа.
Иранский народ заслуживает защиты — Сибига
Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига написал в соцсети Х.
Сибига подчеркнул, что иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, включая доступ к информации и свободу собраний, а также «на нормальную жизнь, свободную от страха, жизнь в свободе, безопасности и благополучии».
Министр также призвал международное сообщество рассмотреть усиление давления на иранский режим "за его насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины".
Iran’s support for Russia’s war of aggression against Ukraine and its oppression of its own citizens are part of the same policy of violence and disrespect for human dignity.— Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 10, 2026
The Iranian people deserve to have their fundamental civic rights protected, including access to…
Иранские власти усилили репрессии против участников протестов по всей стране и угрожают им смертной казнью.
Беспорядки в Иране переросли в самый серьезный вызов для Хаменеи и его правительства. Протесты начались 28 декабря на Большом базаре в Тегеране после падения курса иранской валюты до рекордно низкого уровня.
