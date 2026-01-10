Сибига призвал мир усилить давление на власть Ирана за "политику насилия"

Поддержка Ираном войны России против Украины и притеснение собственных граждан является частью той же политики насилия и неуважения к человеческому достоинству.

Иранский народ заслуживает защиты — Сибига

Об этом министр иностранных дел Андрей Сибига написал в соцсети Х.

Сибига подчеркнул, что иранский народ заслуживает защиты своих основных гражданских прав, включая доступ к информации и свободу собраний, а также «на нормальную жизнь, свободную от страха, жизнь в свободе, безопасности и благополучии».

Как страна, преодолевшая тоталитарный и авторитарный режим, протестовала против притеснения и защищала свои демократические выборы, Украина больше всего ценит гражданские права; поэтому мы призываем иранские власти воздержаться от насилия против протестующих. Андрей Сибига Министр иностранных дел Украины

Министр также призвал международное сообщество рассмотреть усиление давления на иранский режим "за его насилие против собственного народа и поддержку преступной войны России против Украины".

Иранские власти усилили репрессии против участников протестов по всей стране и угрожают им смертной казнью.

Беспорядки в Иране переросли в самый серьезный вызов для Хаменеи и его правительства. Протесты начались 28 декабря на Большом базаре в Тегеране после падения курса иранской валюты до рекордно низкого уровня.