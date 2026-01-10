Сибіга закликав світ посилити тиск на владу Ірану за "політику насильства"

Підтримка Іраном війни Росії проти України та утиск власних громадян є частиною тієї ж політики насильства та неповаги до людської гідності.

Іранський народ заслуговує на захист — Сибіга

Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.

Сибіга наголосив, що іранський народ заслуговує на захист своїх основних громадянських прав, включаючи доступ до інформації та свободу зібрань, а також «на нормальне життя, вільне від страху, життя у свободі, безпеці та добробуті».

Як країна, яка подолала тоталітарний та авторитарний режим, протестувала проти утиску та захищала свої демократичні вибори, Україна понад усе цінує громадянські права; тому ми закликаємо іранську владу утриматися від насильства проти протестувальників. Андрій Сибіга Міністр закордонних справ України

Міністр також закликав міжнародну спільноту розглянути посилення тиску на іранський режим «за його насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України».

Iran’s support for Russia’s war of aggression against Ukraine and its oppression of its own citizens are part of the same policy of violence and disrespect for human dignity.



The Iranian people deserve to have their fundamental civic rights protected, including access to… — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) January 10, 2026

Іранська влада посилила репресії проти учасників протестів по всій країні і погрожує їм смертною карою.

Заворушення в Ірані переросли в найсерйозніший виклик для Хаменеї і його уряду. Протести почалися 28 грудня на Великому базарі в Тегерані після падіння курсу іранської валюти до рекордно низького рівня.