Сибіга закликав світ посилити тиск на владу Ірану за "політику насильства"

Підтримка Іраном війни Росії проти України та утиск власних громадян є частиною тієї ж політики насильства та неповаги до людської гідності.
Головні тези:
- Світ потребує посилення тиску на владу Ірану через політику насильства та підтримку Росії у війні проти України.
- Іранський народ має право на захист своїх громадянських прав і життя у свободі, безпеці та добробуті.
- Україна як демократична країна закликає владу Ірану утриматися від насильства проти протестувальників та поважати громадянські права.
Іранський народ заслуговує на захист — Сибіга
Про це міністр закордонних справ Андрій Сибіга написав у соцмережі Х.
Сибіга наголосив, що іранський народ заслуговує на захист своїх основних громадянських прав, включаючи доступ до інформації та свободу зібрань, а також «на нормальне життя, вільне від страху, життя у свободі, безпеці та добробуті».
Міністр також закликав міжнародну спільноту розглянути посилення тиску на іранський режим «за його насильство проти власного народу та підтримку злочинної війни Росії проти України».
Іранська влада посилила репресії проти учасників протестів по всій країні і погрожує їм смертною карою.
Заворушення в Ірані переросли в найсерйозніший виклик для Хаменеї і його уряду. Протести почалися 28 грудня на Великому базарі в Тегерані після падіння курсу іранської валюти до рекордно низького рівня.
