Иран угрожает нанести удары по военным США

Официальный Тегеран озвучил предупреждение команде американского лидера Дональда Трампа о том, что любая атака Соединенных Штатов приведет к тому, что Иран нанесет ответный удар.

Отношения между США и Ираном продолжают обостряться

С заявлением по этому поводу выступил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф.

По словам последнего, военные США и Израиля станут "законными целями", если Штаты ударят по Исламской Республике, как угрожал недавно американский лидер Дональд Трамп.

Предупреждение Калибафа раздалось на фоне того, как иранские законодатели бросились к трибуне в парламенте с возгласами: "Смерть Америке!".

Калибаф, сторонник жесткой линии, в прошлом баллотировавшийся на пост президента, выразил благодарность полиции и иранской парамилитарной революционной гвардии за то, что они "выстояли" во время протестов. Далее он непосредственно угрожал Израилю, который назвал "оккупированной территорией" и американским военным. Поделиться

Калибаф утверждает, что Иран готов атаковать американские военные центры, базы и корабли в регионе.

На этом фоне он также намекнул, что Тегеран может прибегнуть к превентивному удару: