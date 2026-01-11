Иран угрожает нанести удары по военным США

Официальный Тегеран озвучил предупреждение команде американского лидера Дональда Трампа о том, что любая атака Соединенных Штатов приведет к тому, что Иран нанесет ответный удар.
Главные тезисы
- Трамп в последние дни много раз угрожал вмешательством в Иран.
- Он предостерег Тегерана от применения силы против протестующих.
Отношения между США и Ираном продолжают обостряться
С заявлением по этому поводу выступил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Калибаф.
По словам последнего, военные США и Израиля станут "законными целями", если Штаты ударят по Исламской Республике, как угрожал недавно американский лидер Дональд Трамп.
Предупреждение Калибафа раздалось на фоне того, как иранские законодатели бросились к трибуне в парламенте с возгласами: "Смерть Америке!".
Калибаф утверждает, что Иран готов атаковать американские военные центры, базы и корабли в регионе.
На этом фоне он также намекнул, что Тегеран может прибегнуть к превентивному удару:
