Іран погрожує завдати ударів по військових США

Офіційний Тегеран озвучив попередження команді американського лідера Дональда Трампа про те, що будь-яка атака Сполучених Штатів призведе до того, що Іран завдасть удару у відповідь.

Відносини між США та Іраном продовжують загострюватися

З заявою з цього приводу виступив речник парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф.

За словами останнього, військові США та Ізраїля стануть "законними цілями", якщо Штати вдарять по Ісламській Республіці, як погрожував нещодавно американський лідер Дональд Трамп.

Попередження Калібафа пролунало на тлі того, як іранські законодавці кинулися до трибуни в парламенті з вигуками: "Смерть Америці!".

Калібаф, прихильник жорсткої лінії, який у минулому балотувався на посаду президента, висловив подяку поліції та іранській парамілітарній Революційній гвардії за те, що вони "вистояли" під час протестів. Далі він безпосередньо погрожував Ізраїлю, який назвав "окупованою територією", та американським військовим. Поширити

Калібаф стверджує, що Іран готовий атакувати американські військові центри, бази та кораблі в регіоні.

На цьому тлі він також натякнув, що Тегеран може вдатися до превентивного удару: