Іран погрожує завдати ударів по військових США

Офіційний Тегеран озвучив попередження команді американського лідера Дональда Трампа про те, що будь-яка атака Сполучених Штатів призведе до того, що Іран завдасть удару у відповідь.
Головні тези:
- Трамп останніми днями багато разів погрожував втручанням в Іран.
- Він застеріг Тегерана від застосування сили проти учасників протестів.
Відносини між США та Іраном продовжують загострюватися
З заявою з цього приводу виступив речник парламенту Ірану Мохаммад-Багер Калібаф.
За словами останнього, військові США та Ізраїля стануть "законними цілями", якщо Штати вдарять по Ісламській Республіці, як погрожував нещодавно американський лідер Дональд Трамп.
Попередження Калібафа пролунало на тлі того, як іранські законодавці кинулися до трибуни в парламенті з вигуками: "Смерть Америці!".
Калібаф стверджує, що Іран готовий атакувати американські військові центри, бази та кораблі в регіоні.
На цьому тлі він також натякнув, що Тегеран може вдатися до превентивного удару:
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-