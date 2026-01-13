"З ним покінчено". Мерц анонсував падіння режиму в Ірані

Німецький лідер Фрідріх Мерц переконаний в тому, що режим в Ірані просто зараз доживає свої останні дні, а його падіння стало невідворотнім.
Головні тези:
- Німецький лідер відверто критикує насильство з боку іранської влади.
- Мерц закликає офіційний Тегеран захистити своє населення та поважати його законне право на мирні протести.
Мерц озвучив свій прогноз щодо ситуації в Ірані
З заявою з цього приводу канцлер ФРН виступив на тлі візиту до Індії.
Він вкотре публічно закликав офіційний Тегеран зупинити насильство проти учасників мирних протестів.
Що важливо розуміти, нещодавно німецький лідер публічно розкритикував насильство іранських сил безпеки проти мирних демонстрантів.
Мерц відверто зізнався, що вважає його "непропорційним" та "жорстоким".
Ба більше, німецький лідер додав, що вражений хоробрістю учасників протестів, які мирно вимагають свободи у своїй країні.
Він нагадав офіційному Тегерану, що це їхнє законне право, яке потрібно поважити.
Згідно з останніми даними, жертвами придушення протестів у Ірані стали вже кілька сотень мирних громадян.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-