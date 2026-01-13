"З ним покінчено". Мерц анонсував падіння режиму в Ірані

Німецький лідер Фрідріх Мерц переконаний в тому, що режим в Ірані просто зараз доживає свої останні дні, а його падіння стало невідворотнім.

Мерц озвучив свій прогноз щодо ситуації в Ірані

З заявою з цього приводу канцлер ФРН виступив на тлі візиту до Індії.

Він вкотре публічно закликав офіційний Тегеран зупинити насильство проти учасників мирних протестів.

Якщо режим може триматися за владу лише за допомогою насильства, то з ним фактично покінчено. Я вважаю, що ми зараз спостерігаємо останні дні та тижні цього режиму. Фрідріх Мерц Канцлер ФРН

Що важливо розуміти, нещодавно німецький лідер публічно розкритикував насильство іранських сил безпеки проти мирних демонстрантів.

Мерц відверто зізнався, що вважає його "непропорційним" та "жорстоким".

Я закликаю іранське керівництво захистити своє населення, а не погрожувати йому, — заявив канцлер ФРН. Поширити

Ба більше, німецький лідер додав, що вражений хоробрістю учасників протестів, які мирно вимагають свободи у своїй країні.

Він нагадав офіційному Тегерану, що це їхнє законне право, яке потрібно поважити.

Згідно з останніми даними, жертвами придушення протестів у Ірані стали вже кілька сотень мирних громадян.