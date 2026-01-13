"З ним покінчено". Мерц анонсував падіння режиму в Ірані
Категорія
Світ
Дата публікації

"З ним покінчено". Мерц анонсував падіння режиму в Ірані

Мерц озвучив свій прогноз щодо ситуації в Ірані
Джерело:  Tagesschau

Німецький лідер Фрідріх Мерц переконаний в тому, що режим в Ірані просто зараз доживає свої останні дні, а його падіння стало невідворотнім.

Головні тези:

  • Німецький лідер відверто критикує насильство з боку іранської влади.
  • Мерц закликає офіційний Тегеран захистити своє населення та поважати його законне право на мирні протести.

Мерц озвучив свій прогноз щодо ситуації в Ірані

З заявою з цього приводу канцлер ФРН виступив на тлі візиту до Індії.

Він вкотре публічно закликав офіційний Тегеран зупинити насильство проти учасників мирних протестів.

Якщо режим може триматися за владу лише за допомогою насильства, то з ним фактично покінчено. Я вважаю, що ми зараз спостерігаємо останні дні та тижні цього режиму.

Фрідріх Мерц

Фрідріх Мерц

Канцлер ФРН

Що важливо розуміти, нещодавно німецький лідер публічно розкритикував насильство іранських сил безпеки проти мирних демонстрантів.

Мерц відверто зізнався, що вважає його "непропорційним" та "жорстоким".

Я закликаю іранське керівництво захистити своє населення, а не погрожувати йому, — заявив канцлер ФРН.

Ба більше, німецький лідер додав, що вражений хоробрістю учасників протестів, які мирно вимагають свободи у своїй країні.

Він нагадав офіційному Тегерану, що це їхнє законне право, яке потрібно поважити.

Згідно з останніми даними, жертвами придушення протестів у Ірані стали вже кілька сотень мирних громадян.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Сибіга закликав світ посилити тиск на владу Ірану за "політику насильства"
Андрій Сибіга
Сибіга
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Іран погрожує завдати ударів по військових США
Відносини між США та Іраном продовжують загострюватися
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Криваві протести в Ірані — Трамп заявив про можливість серйозної реакції США
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?