Кровавые протесты в Иране — Трамп заявил о возможности серьезной реакции США

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд потенциальных вариантов действий в Иране на фоне ужесточения протестов в стране, в результате которых погибли уже более полутысячи человек.

Вмешается ли Трамп в события в Иране?

По данным Human Rights Activists News Agency, в ходе беспорядков погибли по меньшей мере 544 человека, большинство жертв были убиты боевыми патронами или дробовиками, преимущественно с близкого расстояния.

Агентство добавило, что также получило 579 других сообщений о смертях, остающихся предметом расследования, что в целом увеличивает количество убитых до 1123. Также по меньшей мере 10 675 человек были арестованы, в том числе 169 детей.

Как сообщили источники в администрации США, Трамп рассматривает ряд потенциальных военных вариантов действий в Иране.

Были убиты люди, которых не следовало убивать. Это насильственные действия, если вы называете их лидерами. Я не знаю, правят ли их лидеры просто с помощью насилия, но мы очень серьезно рассматриваем этот вопрос. Военные учат это, и мы рассматриваем несколько очень серьезных вариантов. Мы примем решение. Дональд Трамп Президент США

По словам чиновников, президенту был предложен ряд вариантов, в основном направленных на уничтожение сил безопасности Тегерана, которые используются для подавления протестов. Эти варианты включают кибероперации против иранских военных или целей режима, которые могут сорвать усилия по подавлению протестов, заявил один из чиновников.

Варианты также включают в себя новые санкции против деятелей режима или секторов иранской экономики, таких как энергетика или банковский сектор.

Администрация также изучала возможность предоставления технологий, подобных Starlink, для улучшения интернет-связи в Иране, помогая протестующим обойти информационную блокаду.

Ожидается, что Трамп не будет направлять американские войска в страну, и другой чиновник заявил, что в настоящее время никаких больших перемещений войск или техники не планируется.

Некоторые представители администрации опасаются, что действия США могут обострить напряженность на Ближнем Востоке или обернуться против самих США в их попытке помочь протестному движению.

По словам чиновников, в подготовке вариантов действий для президента участвовал ряд различных ведомств. Более официальные брифинги ожидаются на следующей неделе, в том числе во вторник, когда Трамп, как ожидается, созовет высокопоставленных должностных лиц по национальной безопасности для обсуждения дальнейших действий.