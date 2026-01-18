"Китай і Росія мали б святкувати". В ЄС відреагували на рішення Трампа
"Китай і Росія мали б святкувати". В ЄС відреагували на рішення Трампа

Каллас обурена діями Трампа

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас стурбована тим, що Європа і США опинилися у конфронтації через зазіхання Дональда Трампа на Гренландію. На її переконання, від ситуації, що склалася, виграють лише їхні спільні вороги.

Головні тези:

  • Рішення Трампа призводять до розколу на міжнародному рівні.
  • Каллас вважає, що вони також відволікають ЄС від російсько-української війни.

Очільниця європейської дипломатії звернула увагу на те, що після анонсу президентом США підвищених тарифів проти низки європейських союзників як помсту за їхню позицію на підтримку Данії та Гренландії "у Китаю і Росії мали б святкувати".

На переконання Каї Каллас, лише офіційним Пекіну та Москві вигідний такий розкол між державами Заходу.

Якщо безпеці Гренландії щось загрожує, ми можемо розглянути це питання у межах НАТО. Тарифи можуть зробити і Європу, і США біднішими та нашкодити нашому спільному процвітанню.

За її словами, не можна допустити, щоб цей конфлікт відволікав європейські країни від їхнього головного завдання — допомагати зупинити війну Росії проти України.

Як уже згадувалося раніше, 17 січня президент США Дональд Трамп пригрозив ввести мита проти низки країн, які критикують його зазіхання на Гренландію.

