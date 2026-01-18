"Китай і Росія мали б святкувати". В ЄС відреагували на рішення Трампа

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас стурбована тим, що Європа і США опинилися у конфронтації через зазіхання Дональда Трампа на Гренландію. На її переконання, від ситуації, що склалася, виграють лише їхні спільні вороги.

Каллас обурена діями Трампа

Очільниця європейської дипломатії звернула увагу на те, що після анонсу президентом США підвищених тарифів проти низки європейських союзників як помсту за їхню позицію на підтримку Данії та Гренландії "у Китаю і Росії мали б святкувати".

На переконання Каї Каллас, лише офіційним Пекіну та Москві вигідний такий розкол між державами Заходу.

China and Russia must be having a field day. They are the ones who benefit from divisions among Allies.



If Greenland’s security is at risk, we can address this inside NATO.



Tariffs risk making Europe and the United States poorer and undermine our shared prosperity.



We also… — Kaja Kallas (@kajakallas) January 17, 2026

Якщо безпеці Гренландії щось загрожує, ми можемо розглянути це питання у межах НАТО. Тарифи можуть зробити і Європу, і США біднішими та нашкодити нашому спільному процвітанню. Кая Каллас Головна дипломатка ЄС

За її словами, не можна допустити, щоб цей конфлікт відволікав європейські країни від їхнього головного завдання — допомагати зупинити війну Росії проти України.