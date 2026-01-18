"Заберіть 13 солдатів". Кремль висміяв конфлікт США та ЄС

Спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв іронічно відрегував на рішення президента США Дональда Трампа щодо запровадження нових мит проти восьми європейських країн через конфлікт навколо Гренландії.

У Путіна радіють розколу на Заході

Соратник Путіна у своєму цинічному стилі відреагував на допис у мережі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Остання чітко попередила Дональда Трампа та його команду, що тарифна війна може спровокуватт "небезпечну низхідну спіраль".

Кирило Дмитрієв іронічно зазначив, що нові мита США дорівнюють "1% за кожного солдата, відправленого до Гренландії".

Окрім того, він нагадав, як генсек НАТО Марк Рютте назвав Трампа "татком".

Шановна Урсуло "Пфайзер" фон дер Ляєн, не провокуйте "татка"! Заберіть 13 солдатів, відправлених до Гренландії. Ви можете отримати додатковий 1% тарифу за кожного відправленого солдата, — йдеться у цинічному дописі посланця Володимира Путіна. Поширити

Що важливо розуміти, 17 січня очільник Білого дому висунув Європі ультиматум через ситуацію навколо Гренландії.