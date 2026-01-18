"Заберіть 13 солдатів". Кремль висміяв конфлікт США та ЄС

Спеціальний посланець російського диктатора Кирило Дмитрієв іронічно відрегував на рішення президента США Дональда Трампа щодо запровадження нових мит проти восьми європейських країн через конфлікт навколо Гренландії.
Головні тези:
- Ситуація навколо Гренландії спричинила політичну напругу між світовими лідерами.
- Кремль став на бік Трампа у цьому гучному конфлікті.
У Путіна радіють розколу на Заході
Соратник Путіна у своєму цинічному стилі відреагував на допис у мережі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Остання чітко попередила Дональда Трампа та його команду, що тарифна війна може спровокуватт "небезпечну низхідну спіраль".
Кирило Дмитрієв іронічно зазначив, що нові мита США дорівнюють "1% за кожного солдата, відправленого до Гренландії".
Окрім того, він нагадав, як генсек НАТО Марк Рютте назвав Трампа "татком".
Що важливо розуміти, 17 січня очільник Білого дому висунув Європі ультиматум через ситуацію навколо Гренландії.
Дональд Трамп пригрозив, що введе додаткові мита у розмірі 10% на увесь імпорт з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії.
