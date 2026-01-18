В Европе раздаются призывы к созданию совместной армии
Категория
Политика
Дата публикации

В Европе раздаются призывы к созданию совместной армии

Санчес предлагает создать совместную армию Европы
Read in English
Читати українською
Источник:  online.ua

Лидер Испании Педро Санчес призывает страны Европы создать совместную европейскую армию. Что важно понимать, эти заявления прозвучали на фоне резкого изменения ситуации в мире и посягательств Дональда Трампа на Гренландию.

Главные тезисы

  • Европа должна продолжать процессы интеграции.
  • Создание европейских вооруженных сил должно происходить вместе с созданием европейского оборонно-промышленного комплекса.

Санчес предлагает создать совместную армию Европы

В интервью La Vanguardia лидер Испании призвал серьезно относиться к угрозам Дональда Трампа по поводу захвата Гренландии.

По его убеждению, эти вопросы следует поднимать и решать на уровне НАТО.

Более того, Санчес призвал страны Европы продолжать процессы интеграции и организовывать действительно коллективную оборону.

Он обратил внимание на то, что в этом случае не нужно единогласное согласие всех 27 стран-членов.

Определенное количество стран могут двигаться в этом интеграционном процессе для создания подлинно европейских вооруженных сил, с подлинно европейским оборонно-промышленным комплексом. И мы можем налаживать сотрудничество с другими странами мира, которые тоже очень озабочены происходящим.

Педро Санчес

Педро Санчес

Премьер Испании

Что важно понимать, недавно шеф испанской дипломатии озвучивал эту идею как "Коалицию решительных" в рамках Евросоюза для продвижения проекта совместной обороны.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
"Уберите 13 солдат". Кремль высмеял конфликт США и ЕС
У Путина радуются расколу на Западе
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп хочет получить миллиарды долларов за создание новой "ООН"
СМИ раскрыли новый план Трампа
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Премьер Испании прогнозирует "заоблачное счастье для Путина"
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?