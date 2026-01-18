В Европе раздаются призывы к созданию совместной армии

Лидер Испании Педро Санчес призывает страны Европы создать совместную европейскую армию. Что важно понимать, эти заявления прозвучали на фоне резкого изменения ситуации в мире и посягательств Дональда Трампа на Гренландию.
Главные тезисы
- Европа должна продолжать процессы интеграции.
- Создание европейских вооруженных сил должно происходить вместе с созданием европейского оборонно-промышленного комплекса.
Санчес предлагает создать совместную армию Европы
В интервью La Vanguardia лидер Испании призвал серьезно относиться к угрозам Дональда Трампа по поводу захвата Гренландии.
По его убеждению, эти вопросы следует поднимать и решать на уровне НАТО.
Более того, Санчес призвал страны Европы продолжать процессы интеграции и организовывать действительно коллективную оборону.
Он обратил внимание на то, что в этом случае не нужно единогласное согласие всех 27 стран-членов.
Что важно понимать, недавно шеф испанской дипломатии озвучивал эту идею как "Коалицию решительных" в рамках Евросоюза для продвижения проекта совместной обороны.
