В Европе раздаются призывы к созданию совместной армии

Лидер Испании Педро Санчес призывает страны Европы создать совместную европейскую армию. Что важно понимать, эти заявления прозвучали на фоне резкого изменения ситуации в мире и посягательств Дональда Трампа на Гренландию.

Санчес предлагает создать совместную армию Европы

В интервью La Vanguardia лидер Испании призвал серьезно относиться к угрозам Дональда Трампа по поводу захвата Гренландии.

По его убеждению, эти вопросы следует поднимать и решать на уровне НАТО.

Более того, Санчес призвал страны Европы продолжать процессы интеграции и организовывать действительно коллективную оборону.

Он обратил внимание на то, что в этом случае не нужно единогласное согласие всех 27 стран-членов.

Определенное количество стран могут двигаться в этом интеграционном процессе для создания подлинно европейских вооруженных сил, с подлинно европейским оборонно-промышленным комплексом. И мы можем налаживать сотрудничество с другими странами мира, которые тоже очень озабочены происходящим. Педро Санчес Премьер Испании

Что важно понимать, недавно шеф испанской дипломатии озвучивал эту идею как "Коалицию решительных" в рамках Евросоюза для продвижения проекта совместной обороны.