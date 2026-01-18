Премьер Испании прогнозирует "заоблачное счастье для Путина"

Премьер Испании Педро Санчес озвучил предупреждение, что претворение в жизнь плана президента США Дональда Трампа по захвату Гренландии сделало бы российского диктатора Владимира Путина "самым счастливым в мире", подарив ему сразу две победы.

Трамп продолжает расшатывать международную арену

По убеждению Санчеса, предполагаемый военный захват Соединенными Штатами Гренландии станет сценарием, который принесет для Путина сразу две масштабные победы.

Вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком в мире. Почему? Потому что это легитимизировало бы его вторжение в Украину. Если бы США использовали силу в Гренландии, это был бы смертельный удар для НАТО. Путин получил бы двойную причину радоваться. Педро Санчес Премьер Испании

Журналисты поинтересовались у него, действительно ли он допускает сценарий силового вторжения США в Гренландию.

Когда мы слышим и читаем некоторые заявления — их следует воспринимать всерьез, — считает Санчес. Поделиться

Кроме того, он официально подтвердил, что Испания пока не решила, отправит ли своих военных на Гренландию для участия в учениях, которые проводит Дания.