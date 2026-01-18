Премьер Испании прогнозирует "заоблачное счастье для Путина"

Премьер Испании Педро Санчес озвучил предупреждение, что претворение в жизнь плана президента США Дональда Трампа по захвату Гренландии сделало бы российского диктатора Владимира Путина "самым счастливым в мире", подарив ему сразу две победы.
Главные тезисы
- Санчес призывает Трампа не допускать новой роковой ошибки.
- Дания пригласила США к участию в военных учениях в Гренландии.
Трамп продолжает расшатывать международную арену
По убеждению Санчеса, предполагаемый военный захват Соединенными Штатами Гренландии станет сценарием, который принесет для Путина сразу две масштабные победы.
Журналисты поинтересовались у него, действительно ли он допускает сценарий силового вторжения США в Гренландию.
Кроме того, он официально подтвердил, что Испания пока не решила, отправит ли своих военных на Гренландию для участия в учениях, которые проводит Дания.
