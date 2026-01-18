Прем’єр Іспанії прогнозує "захмарне щастя для Путіна"

Прем’єр Іспанії Педро Санчес озвучив попередження, що втілення в життя плану президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії зробило би російського диктатора Володимира Путіна "найщасливішим у світі", подарувавши йому одразу дві перемоги.
Головні тези:
- Санчес закликає Трампа не припускатися нової фатальної помилки.
- Данія запросила США до участі у військових навчаннях на Гренландії.
Трамп продовжує розхитувати міжнародну арену
На переконання Санчеса, імовірне військове захоплення Сполученими Штатами Гренландії стане сценарієм, який принесе для Путіна одразу дві масштабні перемоги.
Журналісти поцікавилися у нього, чи дійсно він допускає сценарій силового вторгнення США на Гренландію.
Окрім того, він офіційно підтвердив, що Іспанія поки не вирішила, чи відправить своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які організовує Данія.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-