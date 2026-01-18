Прем’єр Іспанії прогнозує "захмарне щастя для Путіна"
Категорія
Світ
Дата публікації

Прем’єр Іспанії прогнозує "захмарне щастя для Путіна"

Путін
Джерело:  online.ua

Прем’єр Іспанії Педро Санчес озвучив попередження, що втілення в життя плану президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії зробило би російського диктатора Володимира Путіна "найщасливішим у світі", подарувавши йому одразу дві перемоги.

Головні тези:

  • Санчес закликає Трампа не припускатися нової фатальної помилки.
  • Данія запросила США до участі у військових навчаннях на Гренландії.

Трамп продовжує розхитувати міжнародну арену

На переконання Санчеса, імовірне військове захоплення Сполученими Штатами Гренландії стане сценарієм, який принесе для Путіна одразу дві масштабні перемоги.

Вторгнення США на цю територію зробило би Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало би його вторгнення в Україну. Якби США застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Путін отримав би подвійну причину радіти.

Педро Санчес

Педро Санчес

Прем’єр Іспанії

Журналісти поцікавилися у нього, чи дійсно він допускає сценарій силового вторгнення США на Гренландію.

Коли ми чуємо і читаємо деякі заяви — їх варто сприймати серйозно, — вважає Санчес.

Окрім того, він офіційно підтвердив, що Іспанія поки не вирішила, чи відправить своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які організовує Данія.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп "надихнув" Китай на масштабний міжнародний злочин
Китай вважає, що йому можна все після дій Трампа
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
"Заберіть 13 солдатів". Кремль висміяв конфлікт США та ЄС
Дмитрієв
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Трамп хоче отримати мільярди доларів за створення нової "ООН"
Трамп

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?