Прем’єр Іспанії прогнозує "захмарне щастя для Путіна"

Прем’єр Іспанії Педро Санчес озвучив попередження, що втілення в життя плану президента США Дональда Трампа щодо захоплення Гренландії зробило би російського диктатора Володимира Путіна "найщасливішим у світі", подарувавши йому одразу дві перемоги.

Трамп продовжує розхитувати міжнародну арену

На переконання Санчеса, імовірне військове захоплення Сполученими Штатами Гренландії стане сценарієм, який принесе для Путіна одразу дві масштабні перемоги.

Вторгнення США на цю територію зробило би Володимира Путіна найщасливішою людиною у світі. Чому? Тому що це легітимізувало би його вторгнення в Україну. Якби США застосували силу у Гренландії, це був би смертельний удар для НАТО. Путін отримав би подвійну причину радіти. Педро Санчес Прем’єр Іспанії

Журналісти поцікавилися у нього, чи дійсно він допускає сценарій силового вторгнення США на Гренландію.

Коли ми чуємо і читаємо деякі заяви — їх варто сприймати серйозно, — вважає Санчес. Поширити

Окрім того, він офіційно підтвердив, що Іспанія поки не вирішила, чи відправить своїх військових на Гренландію для участі у навчаннях, які організовує Данія.