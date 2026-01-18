Украинские воины сообщают о новых успехах под Покровском — видео

В 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса ИИ ДШВ официально подтвердили, что за прошедшие сутки на Покровском направлении их бойцы смогли зачистить участок местности протяженностью около 900 метров.

Битва за Покровск продолжается — последние подробности

132 отдельный разведывательный батальон 7 корпуса ИИ ДШВ продолжает выполнение боевых задач на Покровском направлении. За сутки наземные подразделения разведки провели зачистку участка местности протяженностью около 900 метров, — сказано в официальном заявлении украинских войск.

Воины ДШВ обращают внимание на то, что эта операция была проведена в рамках плановой работы по улучшению тактического положения, а также снижению активности сил врага в полосе ответственности.

Операторы БПЛА «Кары небесной» 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ИИ ДШВ обеспечивали непрерывное ведение района с воздуха, обнаружение противника и контроль за передвижением в зоне проведения зачистки.

Украинские воины обращают внимание, что мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневренное продвижение и непосредственную зачистку местности.