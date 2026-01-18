Украинские воины сообщают о новых успехах под Покровском — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины сообщают о новых успехах под Покровском — видео

Десантно-штурмовые войска ВСУ
Битва за Покровск продолжается – последние подробности
Читати українською

В 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса ИИ ДШВ официально подтвердили, что за прошедшие сутки на Покровском направлении их бойцы смогли зачистить участок местности протяженностью около 900 метров.

Главные тезисы

  • К новой операции были привлечены операторы БПЛА "Кары небесной".
  • Контроль над важным участком фронта удалось успешно восстановить.

Битва за Покровск продолжается — последние подробности

132 отдельный разведывательный батальон 7 корпуса ИИ ДШВ продолжает выполнение боевых задач на Покровском направлении. За сутки наземные подразделения разведки провели зачистку участка местности протяженностью около 900 метров, — сказано в официальном заявлении украинских войск.

Воины ДШВ обращают внимание на то, что эта операция была проведена в рамках плановой работы по улучшению тактического положения, а также снижению активности сил врага в полосе ответственности.

Операторы БПЛА «Кары небесной» 132 отдельного разведывательного батальона 7 корпуса ИИ ДШВ обеспечивали непрерывное ведение района с воздуха, обнаружение противника и контроль за передвижением в зоне проведения зачистки.

Украинские воины обращают внимание, что мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневренное продвижение и непосредственную зачистку местности.

Контроль над участком восстановлен, противник лишен возможности использовать его для укрытия и маневра.

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Макрон пошел против Трампа ради Украины и Гренландии
Макрон дал понять, что не боится Трампа
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выбрал новый дедлайн для захвата Донецкой области
Путин придумал новый дедлайн для своих войск
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
В Европе раздаются призывы к созданию совместной армии
Санчес предлагает создать совместную армию Европы

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?