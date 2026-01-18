Украинские воины сообщают о новых успехах под Покровском — видео

В 132 отдельном разведывательном батальоне 7 корпуса ИИ ДШВ официально подтвердили, что за прошедшие сутки на Покровском направлении их бойцы смогли зачистить участок местности протяженностью около 900 метров.
Главные тезисы
- К новой операции были привлечены операторы БПЛА "Кары небесной".
- Контроль над важным участком фронта удалось успешно восстановить.
Битва за Покровск продолжается — последние подробности
Воины ДШВ обращают внимание на то, что эта операция была проведена в рамках плановой работы по улучшению тактического положения, а также снижению активности сил врага в полосе ответственности.
Украинские воины обращают внимание, что мобильные группы на квадроциклах действовали на земле, осуществляя маневренное продвижение и непосредственную зачистку местности.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-