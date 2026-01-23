Україна намагається добитися енергетичного перемирʼя з Росією

Згідно з даними видання Financial Times, наразі команда українського лідера Володимира Зеленського обговорює зі США пропозицію до Росії про запровадження енергетичного перемирʼя. У його межах будуть припинені атаки на “тіньовий флот” РФ та нафтобази в обмін на зупинку атак Москви на енергетику України.
Головні тези:
- Імовірінсть того, що Путін згодиться на цю пропозицію залишається вкрай низькою.
- Україна також вагається, адже не хоче зупиняти успішні діпстрайки, які ослаблюють РФ.
Енергетичне перемирʼя — нова мета України
Як стверджують інсайдери, саме ця тема може бути розглянута під час зустріч української, американської та російської делегацій, яка повинна відбутися в п'ятницю 23 січня та суботу 24 січня в столиці ОАЕ Абу-Дабі.
Найімовірінше, усе буде відбуватися у форматі, команди Зеленського та Путіна зустрінуться окремо з командою Путіна, однак не будуть проводити переговори безпосередньо між собою.
Анонімні джерела стверджують, що перемовини з Кремлем щодо цієї пропозиції досі не дали жодних позитивних результатів.
Фактично це означає, що російський диктаторо навряд чи погодиться, адже вважає щоденні атаки на українську енергетичну інфраструктуру важливим важелем впливу у війні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-