Україна намагається добитися енергетичного перемирʼя з Росією
Україна намагається добитися енергетичного перемирʼя з Росією

Енергетичне перемирʼя - нова мета України
Джерело:  Financial Times

Згідно з даними видання Financial Times, наразі команда українського лідера Володимира Зеленського обговорює зі США пропозицію до Росії про запровадження енергетичного перемирʼя. У його межах будуть припинені атаки на “тіньовий флот” РФ та нафтобази в обмін на зупинку атак Москви на енергетику України.

Головні тези:

  • Імовірінсть того, що Путін згодиться на цю пропозицію залишається вкрай низькою.
  • Україна також вагається, адже не хоче зупиняти успішні діпстрайки, які ослаблюють РФ.

Енергетичне перемирʼя — нова мета України

Як стверджують інсайдери, саме ця тема може бути розглянута під час зустріч української, американської та російської делегацій, яка повинна відбутися в п'ятницю 23 січня та суботу 24 січня в столиці ОАЕ Абу-Дабі.

Найімовірінше, усе буде відбуватися у форматі, команди Зеленського та Путіна зустрінуться окремо з командою Путіна, однак не будуть проводити переговори безпосередньо між собою.

США і Україна обговорили пропозицію до Росії про обмежене перемир'я, за яким Москва припинить удари по енергетичній інфраструктурі в обмін на припинення Києвом атак на російські нафтопереробні заводи і танкери "тіньового флоту".

Анонімні джерела стверджують, що перемовини з Кремлем щодо цієї пропозиції досі не дали жодних позитивних результатів.

Фактично це означає, що російський диктаторо навряд чи погодиться, адже вважає щоденні атаки на українську енергетичну інфраструктуру важливим важелем впливу у війні.

Україна також вагається щодо енергетичного перемир'я, оскільки його програма використання безпілотників дальньої дії успішно вражає російські нафтогазові об'єкти та танкери "тіньового флоту".

