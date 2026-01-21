Макрон і Мерц закликають ЄС застосувати торгову "базуку" проти США
Макрон і Мерц закликають ЄС застосувати торгову "базуку" проти США

Мерц і Макрон
Джерело:  Politico

Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтримав заклик французького лідера Емманюеля Макрона до Єврокомісії щодо застосування інструменту проти примусу (так званої “торгової базуки” - ред.) для стримування президента США Дональда Трампа та його зазіхань.

Головні тези:

  • Напруженість у відносинах ЄС-США зумовлена заявами та діями Трампа.
  • Торговельна зброя ЄС дійсно може боляче вдарити по США.

Німеччина та Франція хочуть зупинити Трампа

За словами інсайдерів, останні скандальні заяви та рішення президента США підштовхнули багатьох європейських лідерів до більш жорсткої позиції.

Найбільшу рішучість наразі демонструють Макрон і Мерц, а інші хочуть почути промову Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб ухвалити фінальне рішення.

Рішучість була присутня вже кілька днів… Ми відчули це під час наших двосторонніх переговорів... існує дуже широка підтримка того, що ЄС повинен підготуватися до всіх сценаріїв, і це також включає те, що всі інструменти знаходяться на столі, — заявило одне з анонімних джерел.

Ні для кого не секрет, що саме “торговельна базука” вважається найпотужнішою зброєю, яку ЄС може застосувати проти США.

Що важливо розуміти, вона передбачає використання широкого спектру можливих заходів, а саме:

  • введення мит,

  • обмеження експорту стратегічних товарів,

  • виключення американських компаній з тендерів.

Для запуску "базуки" потрібна згода щонайменше 15 країн у Раді ЄС.

