Макрон і Мерц закликають ЄС застосувати торгову "базуку" проти США

Німецький канцлер Фрідріх Мерц підтримав заклик французького лідера Емманюеля Макрона до Єврокомісії щодо застосування інструменту проти примусу (так званої “торгової базуки” - ред.) для стримування президента США Дональда Трампа та його зазіхань.
Головні тези:
- Напруженість у відносинах ЄС-США зумовлена заявами та діями Трампа.
- Торговельна зброя ЄС дійсно може боляче вдарити по США.
Німеччина та Франція хочуть зупинити Трампа
За словами інсайдерів, останні скандальні заяви та рішення президента США підштовхнули багатьох європейських лідерів до більш жорсткої позиції.
Найбільшу рішучість наразі демонструють Макрон і Мерц, а інші хочуть почути промову Трампа на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, щоб ухвалити фінальне рішення.
Ні для кого не секрет, що саме “торговельна базука” вважається найпотужнішою зброєю, яку ЄС може застосувати проти США.
Що важливо розуміти, вона передбачає використання широкого спектру можливих заходів, а саме:
введення мит,
обмеження експорту стратегічних товарів,
виключення американських компаній з тендерів.
Для запуску "базуки" потрібна згода щонайменше 15 країн у Раді ЄС.
