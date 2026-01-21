Макрон и Мерц призывают ЕС применить торговую "базуку" против США

Немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал призыв французского лидера Эмманюэля Макрона к Еврокомиссии о применении инструмента против принуждения (так называемой “торговой базуки” - ред.) для сдерживания президента США Дональда Трампа и его посягательств.

Германия и Франция хотят остановить Трампа

По словам инсайдеров, последние скандальные заявления и решения президента США подтолкнули многих европейских лидеров к более жесткой позиции.

Наибольшую решительность пока демонстрируют Макрон и Мерц, а другие хотят услышать речь Трампа на Всемирном экономическом форуме в Давосе, чтобы принять финальное решение.

Решительность присутствовала уже несколько дней… Мы почувствовали это во время наших двусторонних переговоров... существует очень широкая поддержка того, что ЕС должен подготовиться ко всем сценариям, и это также включает в себя то, что все инструменты находятся на столе, — заявил один из анонимных источников. Поделиться

Ни для кого не секрет, что именно "торговая базука" считается самым мощным оружием, которое ЕС может применить против США.

Что важно понимать, она предполагает использование широкого спектра возможных мер, а именно:

введение пошлин,

ограничение экспорта стратегических товаров,

исключение американских компаний из тендеров.