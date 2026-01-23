РФ атаковала Украину 101 дроном — обезврежено 76

Как сообщают Воздушные силы ВСУ, в течение ночи 22-23 января российские захватчики совершали нападение на мирные украинские города и села 101 ударным БпЛА типа Shahed (в т.ч. реактивными), Герберами и беспилотниками других типов.
Главные тезисы
- Зафиксировано попадание 19 ударных БПЛА на 12 локациях.
- Атака врага продолжается, не игнорируйте воздушную тревогу.
ПВО успешно отразила новую атаку РФ
На этот раз дроны летели по направлениям Курск, Орел, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск — РФ, Донецк — ТОТ Украины.
Следует также отметить, что около 60 из них — "шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Также отмечено, что произошло попадание 19 ударных БпЛА на 12 локациях.
Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!
