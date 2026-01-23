РФ атакувала Україну понад сотнею дронів — знешкоджено 76

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 22-23 січня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера і безпілотниками інших типів.
Головні тези:
- Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.
- Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Цього разу дрони летіли з напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк — ТОТ України.
Варто також зазначити, що близько 60 із них — "шахеди".
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Також вказано, що відбулося влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.
Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!
