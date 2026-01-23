РФ атакувала Україну понад сотнею дронів — знешкоджено 76
Категорія
Україна
Дата публікації

РФ атакувала Україну понад сотнею дронів — знешкоджено 76

Повітряні Сили ЗСУ
ППО успішно відбила нову атаку РФ
Read in English

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, протягом ночі 22-23 січня російські загарбники здійснювали напад на мирні українські міста та села 101 ударним БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера і безпілотниками інших типів.

Головні тези:

  • Зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.
  • Атака ворога триває, не ігноруйте повітряну тривогу.

ППО успішно відбила нову атаку РФ

Цього разу дрони летіли з напрямків Курськ, Орел, Шаталово, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — РФ, Донецьк — ТОТ України.

Варто також зазначити, що близько 60 із них — "шахеди".

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 76 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів.

Також вказано, що відбулося влучання 19 ударних БпЛА на 12 локаціях.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

Тримаймо небо! Разом — до перемоги! — закликають українські захисники неба.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Путін обрав новий дедлайн для захоплення Донеччини
Путін вигадав новий дедлайн для своїх військ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ситуація в Маріуполі стрімко погіршується через дії Путіна
Служба зовнішньої розвідки України
Ситуація в Маріуполі продовжує погіршуватися
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна намагається добитися енергетичного перемирʼя з Росією
Енергетичне перемирʼя - нова мета України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?