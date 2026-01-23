Уночі 23 січня масштабна “бавовна” накрила місто Пензу у країні-агресорці Росії, де внаслідок атаки безпілотників почалася пожежа на нафтобазі. На нічний наліт дронів скаржаться й у інших регіонах РФ.

Нова “бавовна” накрила Росію 23 січня — які наслідки

Факт атаки першим підтвердив губернатор Пензенської області Олег Мельниченко.

За словами ставленика Кремля, він одразу прибув на місці події.

Мельниченко одразу почав запевняти, що 4 українські дрони змогла знешкодити російська система ППО.

Уламки одного впали на територію нафтобази, через що сталося загоряння. Зараз тут продовжують працювати оперативні служби, — стверджує губернатор регіону. Поширити

Він також офіційно підтвердив, що внаслдік української атаки загиблих і постраждалих серед цивільного населення немає.

Ба більше, вказано, що вогонь на навтобазі гасили 46 пожежників і 14 одиниць техніки.

Вранці Міноборони РФ почало стверджувати, що протягом минулої ночі з 23:00 мск 22 січня до 7:00 мск 23 січня їхня ППО перехопила та знищила 12 українських безпілотних літальних апаратів літакового типу: