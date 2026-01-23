Путин выдвинул Украине ультиматум после переговоров с Уиткоффом
Путин выдвинул Украине ультиматум после переговоров с Уиткоффом

Путин не изменил свою позицию в мирных переговорах
Источник:  online.ua

Российский диктатор Владимир Путин цинично заявил, что Украине не стоит рассчитывать на мир, если она не согласится решить вопрос территорий "по формуле Анкориджа".

  • Переговоры между Путиным и Уиткоффом продолжались более 3,5 часов.
  • Но прогресса все равно достичь не удалось.

Путин не изменил свою позицию в мирных переговорах

Об этом сообщил помощник российского диктатора Юрий Ушаков:

Главное, что в ходе этих переговоров нашего президента (правителя Кремля — ред.) с американцами было снова констатировано, что без решения территориального вопроса по согласованной в Анкоридже формуле рассчитывать на достижение долгосрочного урегулирования не стоит.

Несмотря на это, Ушаков продолжил врать, что в Кремле, мол, "искренне заинтересованы" в завершении захватнической российской войны против Украины политико-дипломатическим путем.

Он публично подтвердил, что страна-агрессорка настроена добиваться своих целей на поле боя, пока ее условия не будут выполнены.

Помощнику Путина померещилось, что армия РФ до сих пор владеет стратегической инициативой на фронте.

Что важно понимать, начавшиеся 22 января переговоры главы Кремля и спецпредставителя американского президента Стивена Уиткоффа длились более 3,5 часов.

Однако, как стало ясно 23 января, никакого существенного прогресса не удалось достичь.

