Украинские воины ликвидировали еще 1280 российских оккупантов
Украина
Генштаб ВСУ
Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения и артиллерийскую систему армии РФ.

  • Начался 1430-й день полномасштабной войны РФ против Украины.
  • В течение 22 января на фронте произошло 222 боевых столкновения.

Потери армии РФ по состоянию на 23 января 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 232 090 (+1 280) человек

  • танков — 11 599 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 23 946 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 36 549 (+33) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 113 277 (+449) ед.

  • автомобильной техники и автоцистерн — 75556 (+140) ед.

  • специальной техники — 4 050 (+1) ед.

По уточненной информации, вчера захватчики нанесли по территории Украины один ракетный и 85 авиационных ударов, применив одну ракету и сбросив 226 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 5862 дрона-камикадзе и произвели 3545 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.

Украина
Проиcшествия
Украина
