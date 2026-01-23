Украинские воины ликвидировали еще 1280 российских оккупантов

Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что за прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали два района сосредоточения и артиллерийскую систему армии РФ.
Главные тезисы
- Начался 1430-й день полномасштабной войны РФ против Украины.
- В течение 22 января на фронте произошло 222 боевых столкновения.
Потери армии РФ по состоянию на 23 января 2026 года
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 23.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 232 090 (+1 280) человек
танков — 11 599 (+3) ед.
боевых бронированных машин — 23 946 (+3) ед.
артиллерийских систем — 36 549 (+33) ед.
БПЛА оперативно-тактического уровня — 113 277 (+449) ед.
автомобильной техники и автоцистерн — 75556 (+140) ед.
специальной техники — 4 050 (+1) ед.
Кроме этого, привлекли для поражения 5862 дрона-камикадзе и произвели 3545 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 83 из реактивных систем залпового огня.
