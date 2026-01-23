Українські воїни ліквідували ще 1280 російських окупантів
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські воїни ліквідували ще 1280 російських окупантів

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження та артилерійську систему армії РФ.

Головні тези:

  • Розпочався 1430 день повномасштабної війни РФ проти України.
  • Протягом 22 січня на фронті відбулося 222 бойових зіткнення.

Втрати армії РФ станом на 23 січня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.26 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 232 090 (+1 280) осіб

  • танків — 11 599 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 23 946 (+3) од.

  • артилерійських систем — 36 549 (+33) од.

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 113 277 (+449) од.

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 75 556 (+140) од.

  • спеціальної техніки — 4 050 (+1) од.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 85 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та скинувши 226 керованих авіаційних бомб.

Крім цього, залучили для ураження 5862 дрони-камікадзе та здійснили 3545 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 — з реактивних систем залпового вогню.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Україна намагається добитися енергетичного перемирʼя з Росією
Енергетичне перемирʼя - нова мета України
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російській Пензі палає нафтобаза після атаки БпЛА — відео
Нова “бавовна” накрила Росію 23 січня - які наслідки
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Стерненко став радником міністра оборони України
Міністерство оборони України
Стерненко приєднався до команди Федорова

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?