Українські воїни ліквідували ще 1280 російських окупантів

Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що протягом минулої доби ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували два райони зосередження та артилерійську систему армії РФ.
Головні тези:
- Розпочався 1430 день повномасштабної війни РФ проти України.
- Протягом 22 січня на фронті відбулося 222 бойових зіткнення.
Втрати армії РФ станом на 23 січня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.01.26 орієнтовно склали:
особового складу — близько 1 232 090 (+1 280) осіб
танків — 11 599 (+3) од.
бойових броньованих машин — 23 946 (+3) од.
артилерійських систем — 36 549 (+33) од.
БпЛА оперативно-тактичного рівня — 113 277 (+449) од.
автомобільної техніки та автоцистерн — 75 556 (+140) од.
спеціальної техніки — 4 050 (+1) од.
Крім цього, залучили для ураження 5862 дрони-камікадзе та здійснили 3545 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 83 — з реактивних систем залпового вогню.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-