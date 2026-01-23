Путин теряет еще одного крупного покупателя российской нефти
Категория
Экономика
Дата публикации

Путин теряет еще одного крупного покупателя российской нефти

Путин
Read in English
Читати українською
Источник:  Reuters

По словам анонимных источников инфоагентства Reuters, ведущая индийская нефтяная компания Indian oil сейчас делает все возможное, чтобы заменить российскую нефть. Так, она уже купила 7 миллионов баррелей "черного золота" из разных источников.

Главные тезисы

  • Давление США на Индию уже дает свои результаты.
  • Нью-Дели хочет подписать торговое соглашение с США о снижении пошлин.

Россия теряет свои позиции на рынке нефти

Как утверждают инсайдеры, индийский нефтепереработчик приобрел 1 млн баррелей нефти из Объединенных арабских эмиратов в компании Shell и 2 млн баррелей нефти сорта Upper Zakum у торговой компании Mercuria.

На этом он решил не останавливаться и купил 2 миллиона баррелей нефти из Анголы у компании Exxon, а также 2 миллиона баррелей бразильского сырья у компании Petrobras.

Журналисты обращают внимание на то, что индийские нефтепереработчики отказываются от закупки нефти в России и увеличивают ее импорт с Ближнего Востока.

По всей вероятности, такой подход к делам поможет Нью-Дели заключить торговое соглашение с США о снижении пошлин.

Что важно понимать, Индия стала одним из самых крупных покупателей российской нефти после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Однако недавно ситуация резко изменилась, ведь индийские НПЗ сократили закупку российского сырья после санкций США против "Лукойла" и "Роснефти".

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Нефть падает в цене на фоне захвата США танкера вблизи Венесуэлы
нефть
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
"Нефть на миллиарды долларов". США разгружают российский танкер
Трамп кичится успешной операцией своих сил
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выдвинул Украине ультиматум после переговоров с Уиткоффом
Путин не изменил свою позицию в мирных переговорах

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?