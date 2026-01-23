Водолази ДСНС України 6 діб проводили унікальну підводну спецоперацію — відео

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко офіційно підтвердив, що завдяки зусиллям водолазів ДСНС вдалося успішно реалізувати унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до –15 °C.
Головні тези:
- Одна з київських ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби.
- В екстремальних умовам українські водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень.
Унікальна спецоперація водолазів ДСНС — як це було
За словами глави МВС, після нещодавньої російської атаки одна зі столичних ТЕЦ була підтоплена через пошкодження труби.
Ця серйозна проблема заважала ремонту обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей.
Окрім того, вказано, що глава держави Володимир Зеленський на офіційному рівні високо відзначив подвиг водолазів, які ризували своїм життя.
Відповідно до Указу:
орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;
орденом Данила Галицького — Андрія Власенка;
медаллю «Захиснику Вітчизни» — Антона Гайтана.
