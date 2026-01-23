Водолази ДСНС України 6 діб проводили унікальну підводну спецоперацію — відео
Водолази ДСНС України 6 діб проводили унікальну підводну спецоперацію — відео

ДСНС України
Унікальна спецоперація водолазів ДСНС - як це було

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко офіційно підтвердив, що завдяки зусиллям водолазів ДСНС вдалося успішно реалізувати унікальну підводну спецоперацію в умовах морозу до –15 °C. 

Головні тези:

  • Одна з київських ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби.
  •  В екстремальних умовам українські водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень.

Унікальна спецоперація водолазів ДСНС — як це було

За словами глави МВС, після нещодавньої російської атаки одна зі столичних ТЕЦ була підтоплена через пошкодження труби.

Ця серйозна проблема заважала ремонту обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей.

Не вагаючись, у крижаній воді та за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала 6 діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи. Висловлюю щиру вдячність водолазам ДСНС за професіоналізм!

Ігор Клименко

Ігор Клименко

Глава МВС України

Окрім того, вказано, що глава держави Володимир Зеленський на офіційному рівні високо відзначив подвиг водолазів, які ризували своїм життя.

Відповідно до Указу:

  • орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджено Артема Орлова, Дениса Фролова та Михайла Хижняка;

  • орденом Данила Галицького — Андрія Власенка;

  • медаллю «Захиснику Вітчизни» — Антона Гайтана.

Це приклад відповідальності й мужності, які тримають країну в найскладніших умовах. Дякую особовому складу ДСНС за службу та відданість людям! — додав Клименко.

