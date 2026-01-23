Наші гарантії безпеки дійсно готові — Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський вирішив поділитися подробицями своєї розмови з американським колегою Дональдом Трампом у Давосі. Як виявилося, у центрі їхньої уваги були теми посилення ППО України, її безпеки, а також контролю над Донецькою областю.
Головні тези:
- Український лідер ділиться позитивними враженнями від зустрічі з президентом США Трампом.
- Зеленський підтверджує готовність української сторони до підписання важливого договору про гарантії безпеки.
Переговори Зеленського та Трампа — що відомо
Глава держави повідомив журналістам, що загалом в нього була позитивна зустріч із президентом США та членами його команди.
Володимир Зеленський підтвердив, що сторони обговорювали посилення української ППО.
На переконання президента, США повернуться з позитивними новинами з цього приводу.
Як повідомив глава держави, наразі він очікує від Дональда Трампа конкретних дати і місця.
Ба більше, у центрі уваги сторін був пакет документів, відомий як "план процвітання".
Попри те, що фінального варіанту досі немає, глава держави уже бачить “майбутнє з позитивним результатом”.
Питання контролю над Донецькою областю також обговорювалося і воно є ключовим.
