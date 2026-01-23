Наші гарантії безпеки дійсно готові — Зеленський

Український лідер Володимир Зеленський вирішив поділитися подробицями своєї розмови з американським колегою Дональдом Трампом у Давосі. Як виявилося, у центрі їхньої уваги були теми посилення ППО України, її безпеки, а також контролю над Донецькою областю.

Переговори Зеленського та Трампа — що відомо

Глава держави повідомив журналістам, що загалом в нього була позитивна зустріч із президентом США та членами його команди.

Володимир Зеленський підтвердив, що сторони обговорювали посилення української ППО.

На переконання президента, США повернуться з позитивними новинами з цього приводу.

Друге — наші гарантії безпеки дійсно готові. І договір готовий для підписання. Безумовно, буде ще багато різних технічних деталей, і на основі цього документа з'являться ще додаткові документи, але головна така домовленість про гарантії безпеки є. Володимир Зеленський Президент України

Як повідомив глава держави, наразі він очікує від Дональда Трампа конкретних дати і місця.

Ми готові підписувати такий важливий для нас, ще раз підкреслюю, впевнений, що це історичний документ, — наголосив український лідер.

Ба більше, у центрі уваги сторін був пакет документів, відомий як "план процвітання".

Попри те, що фінального варіанту досі немає, глава держави уже бачить “майбутнє з позитивним результатом”.

Питання контролю над Донецькою областю також обговорювалося і воно є ключовим.