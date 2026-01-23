"Зробіть запаси". Кличко попередив, що ситуація в Києві може значно погіршитися

Мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що станом на ранок 23 січня без теплопостачання залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах. Однак Кличко також не приховує, що ситуація в столиці України може стати ще складнішою.
Головні тези:
- Протягом минулої ночі комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків.
- Однак ворог продовжить атаки, тому потрібно готуватися до найгірших сценріїв.
Ситуація в Києві досі складна — подробиці від Кличка
Як зазначив мер, у кожному районі міста визначені опорні пункти обігріву (незламності).
Саме там є всі умови для ночівлі великої кількості людей, насамперед пристрої обігріву (мобільні котельні), харчування, засоби гігієни.
Окрім того, окремо міський голова звернувся до роботодавців та закликав їх організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.
Також Кличко вимагає, що б райони на місцях сконцентрувалися на складних, але життєво важливих для людей питаннях.
За його словами, плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях будуть обговорюватися на штабі з главами районів.
