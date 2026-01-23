"Зробіть запаси". Кличко попередив, що ситуація в Києві може значно погіршитися
Віталій Кличко
Ситуація в Києві досі складна - подробиці від Кличка

Мер Києва Віталій Кличко офіційно підтвердив, що станом на ранок 23 січня без теплопостачання залишаються ще 1940 багатоповерхівок, які підключають вдруге після атак ворога 9 та 20 січня. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина - в Голосіївському й Соломʼянському районах. Однак Кличко також не приховує, що ситуація в столиці України може стати ще складнішою. 

Головні тези:

  • Протягом минулої ночі комунальники й енергетики розпочали подачу теплоносія ще в понад 650 будинків.
  • Однак ворог продовжить атаки, тому потрібно готуватися до найгірших сценріїв.

Ситуація в Києві досі складна — подробиці від Кличка

Як зазначив мер, у кожному районі міста визначені опорні пункти обігріву (незламності).

Саме там є всі умови для ночівлі великої кількості людей, насамперед пристрої обігріву (мобільні котельні), харчування, засоби гігієни.

До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент. Зробіть запаси продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх.

Окрім того, окремо міський голова звернувся до роботодавців та закликав їх організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

Також Кличко вимагає, що б райони на місцях сконцентрувалися на складних, але життєво важливих для людей питаннях.

За його словами, плани й алгоритми дій в різних можливих ситуаціях будуть обговорюватися на штабі з главами районів.

Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади, — додав Кличко.

