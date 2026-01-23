"Сделайте запасы". Кличко предупредил, что ситуация в Киеве может значительно ухудшиться

Мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что по состоянию на утро 23 января без теплоснабжения остаются 1940 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января. Большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах. Однако Кличко также не скрывает, что ситуация в столице Украины может ухудшиться.
Главные тезисы
- За прошедшую ночь коммунальщики и энергетики начали подачу теплоносителя еще более чем в 650 домов.
- Однако враг продолжит атаки, поэтому нужно готовиться к худшим сценриям.
Ситуация в Киеве до сих пор сложная — подробности от Кличко
Как отметил мэр, в каждом районе города определены опорные пункты обогрева (несокрушимости).
Там есть все условия для ночевки большого количества людей, прежде всего устройства обогрева (мобильные котельные), питание, средства гигиены.
Кроме того, городской голова обратился к работодателям и призвал их организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу.
Также Кличко требует, чтобы районы на местах сконцентрировались на сложных, но жизненно важных для людей вопросах.
По его словам, планы и алгоритмы действий в разных возможных ситуациях будут обсуждаться на штабе с главами районов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-