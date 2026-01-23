"Сделайте запасы". Кличко предупредил, что ситуация в Киеве может значительно ухудшиться

Мэр Киева Виталий Кличко официально подтвердил, что по состоянию на утро 23 января без теплоснабжения остаются 1940 многоэтажек, которые подключают во второй раз после атак врага 9 и 20 января. Большинство этих домов на левом берегу города, в Печерском районе, часть – в Голосеевском и Соломенском районах. Однако Кличко также не скрывает, что ситуация в столице Украины может ухудшиться.

Ситуация в Киеве до сих пор сложная — подробности от Кличко

Как отметил мэр, в каждом районе города определены опорные пункты обогрева (несокрушимости).

Там есть все условия для ночевки большого количества людей, прежде всего устройства обогрева (мобильные котельные), питание, средства гигиены.

К жителям я обращаюсь и говорю честно: ситуация очень сложная и это может быть еще не самый сложный момент. Сделайте запасы продуктов, воды, необходимых лекарств. Кто еще имеет возможности уехать за город, где есть альтернативные источники питания и тепла, не отбрасывайте их. Виталий Кличко Мэр Киева

Кроме того, городской голова обратился к работодателям и призвал их организовать гибкие графики работы и, по возможности, перевести работников на дистанционную работу.

Также Кличко требует, чтобы районы на местах сконцентрировались на сложных, но жизненно важных для людей вопросах.

По его словам, планы и алгоритмы действий в разных возможных ситуациях будут обсуждаться на штабе с главами районов.