Наши гарантии безопасности действительно готовы — Зеленский
Read in English
Читати українською

Украинский лидер Владимир Зеленский решил поделиться подробностями своего разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе. Как оказалось, в центре их внимания были темы усиления ПВО Украины, ее безопасности, а также контроля над Донецкой областью.

Главные тезисы

  • Украинский лидер делится положительными впечатлениями от встречи с президентом Трампом.
  • Зеленский подтверждает готовность украинской стороны к подписанию важного договора о гарантиях безопасности.

Глава государства сообщил журналистам, что в целом у него была положительная встреча с президентом США и членами его команды.

Владимир Зеленский подтвердил, что стороны обсуждали усиление украинской ПВО.

По убеждению президента, США вернутся с положительными новостями по этому поводу.

Второе — наши гарантии безопасности действительно готовы. И договор готов к подписанию. Безусловно, будет еще много разных технических деталей и на основе этого документа появятся еще дополнительные документы, но главная такая договоренность о гарантиях безопасности есть.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Президент Украины

Как сообщил глава государства, сейчас он ожидает от Дональда Трампа конкретных даты и места.

Мы готовы подписывать столь важный для нас, еще раз подчеркиваю, уверен, что это исторический документ, — подчеркнул украинский лидер.

Более того, в центре внимания сторон был пакет документов, известный как "план процветания".

Несмотря на то, что финального варианта до сих пор нет, глава государства уже видит "будущее с положительным результатом".

Вопрос контроля над Донецкой областью также обсуждался и он является ключевым.

Его будут обсуждать и обсуждать модальность, как три стороны это видят в Абу-Даби сегодня и завтра, — подтвердил Зеленский.

