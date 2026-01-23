Наши гарантии безопасности действительно готовы — Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский решил поделиться подробностями своего разговора с американским коллегой Дональдом Трампом в Давосе. Как оказалось, в центре их внимания были темы усиления ПВО Украины, ее безопасности, а также контроля над Донецкой областью.
Главные тезисы
- Украинский лидер делится положительными впечатлениями от встречи с президентом Трампом.
- Зеленский подтверждает готовность украинской стороны к подписанию важного договора о гарантиях безопасности.
Переговоры Зеленского и Трампа — что известно
Глава государства сообщил журналистам, что в целом у него была положительная встреча с президентом США и членами его команды.
Владимир Зеленский подтвердил, что стороны обсуждали усиление украинской ПВО.
По убеждению президента, США вернутся с положительными новостями по этому поводу.
Как сообщил глава государства, сейчас он ожидает от Дональда Трампа конкретных даты и места.
Более того, в центре внимания сторон был пакет документов, известный как "план процветания".
Несмотря на то, что финального варианта до сих пор нет, глава государства уже видит "будущее с положительным результатом".
Вопрос контроля над Донецкой областью также обсуждался и он является ключевым.
