Глава венгерского правительства Виктор Орбан рассказал СМИ, что на саммите Евросоюза лидерам представили конфиденциальный документ Еврокомиссии. По словам пророссийского политика, этот секретный план предусматривает вступление Украины в ЕС до 2027 года.

В ЕС обсуждают тайный план для Украины

Как утверждает венгерский лидер, он держал в своих руках документ, о котором "не имеет права говорить".

Орбан утверждает, что в нем идет речь о 800 млрд евро для Украины, представлены планы по тому, как генерировать эти деньги, и даже речь идет о еще 700 млрд евро для официального Киева.

На этом фоне пророссийский политик начал жаловаться, что план потребует масштабных заимствований, а это, мол, станет обузой для будущих поколений европейцев.

Более того, Орбан добавил, что согласно тому же "конфиденциальному документу", Украина должна присоединиться к ЕС до 2027 года.

Глава венгерского правительства публично пообещал, что будет продолжать блокировать членство Украины в Евросоюзе и любые бюджетные рамки официального Брюсселя, предусматривающие выделение средств Киеву.