Вступ в ЄС до 2027 року. Орбан розкрив таємний план щодо України

Глава угорського уряду Віктор Орбан розповів ЗМІ, що під час саміту Євросоюзу лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії. За словами проросійського політика, цей таємний план передбачає вступ України в ЄС до 2027 року.
Головні тези:
- Орбан частково розкрив зміст "конфіденційного документу".
- Однак він не надав жодних доказів, що він дійсно існує.
У ЄС обговорюють таємний план щодо України
Як стверджує угорський лідер, він тримав у своїх руках документ, про який "не має права говорити".
Орбан стверджує, що в ньому йдеться про 800 млрд євро для України, представлені плани щодо того, як генерувати ці гроші, і навіть йдеться про ще 700 млрд євро для офіційного Києва.
На цьому тлі проросійський політик почав скаржитися, що план вимагатиме масштабних запозичень, а це, мовляв, стане тягарем для майбутніх поколінь європейців.
Ба більше, Орбан додав, що згідно з тим же "конфіденційним документом", Україна повинна приєднатися до ЄС до 2027 року.
Глава угорського уряду публічно пообіцяв, що продовжуватиме блокувати членство України в Євросоюзу та будь-які бюджетні рамки офіційного Брюсселю, які передбачають виділення коштів Києву.
Також Орбан традиційно накинувся зі звинуваченнями на Зеленського, який закликав союзників до посилення допомоги Україні.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-