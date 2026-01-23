Вступ в ЄС до 2027 року. Орбан розкрив таємний план щодо України
Вступ в ЄС до 2027 року. Орбан розкрив таємний план щодо України

Орбан
Джерело:  Telex

Глава угорського уряду Віктор Орбан розповів ЗМІ, що під час саміту Євросоюзу лідерам представили конфіденційний документ Єврокомісії. За словами проросійського політика, цей таємний план передбачає вступ України в ЄС до 2027 року.

Головні тези:

  • Орбан частково розкрив зміст "конфіденційного документу".
  • Однак він не надав жодних доказів, що він дійсно існує.

У ЄС обговорюють таємний план щодо України

Як стверджує угорський лідер, він тримав у своїх руках документ, про який "не має права говорити".

Орбан стверджує, що в ньому йдеться про 800 млрд євро для України, представлені плани щодо того, як генерувати ці гроші, і навіть йдеться про ще 700 млрд євро для офіційного Києва.

На цьому тлі проросійський політик почав скаржитися, що план вимагатиме масштабних запозичень, а це, мовляв, стане тягарем для майбутніх поколінь європейців.

Ба більше, Орбан додав, що згідно з тим же "конфіденційним документом", Україна повинна приєднатися до ЄС до 2027 року.

Глава угорського уряду публічно пообіцяв, що продовжуватиме блокувати членство України в Євросоюзу та будь-які бюджетні рамки офіційного Брюсселю, які передбачають виділення коштів Києву.

Також Орбан традиційно накинувся зі звинуваченнями на Зеленського, який закликав союзників до посилення допомоги Україні.

