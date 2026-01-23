Солдати РФ убили 4 цивільних на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації

Солдати РФ убили 4 цивільних на Донеччині

Вадим Філашкін / Донецька ОВА
Армія РФ продовжує вбивати цивільних на Донеччині

Протягом минулої доби, 22 січня, російські загарбники позбавили життя 4 мирних мешканців Донецької області. Це сталося у селищі Черкаське. Зокрема загинув 5-річний хлопчик та його батько.

Головні тези:

  • Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини. 
  • З лінії фронту евакуйовано 109 людей.

Армія РФ продовжує вбивати цивільних на Донеччині

За 22 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Черкаському.Ще 6 людей в області за добу дістали поранення.

Вадим Філашкін

Вадим Філашкін

Глава Донецької ОДА

Він також звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Згідно з даними Вадима Філашкіна, протягом минулої доби російські загарбники 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Глава ОДА офіційно підтвердив, що з лінії фронту евакуйовано ще 109 людей, зокрема й 17 дітей.

У Покровському районі ворог пошкодив ще 14 будинків.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Черкаському 4 людини загинули і 5 поранені, зруйновано 2 будинки і 2 автівки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру, — заявив Вадим Філашкін.

Що стосується ситуації у Бахмутському районі, то там відомо про пошкодження одного будинку.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
У російській Пензі палає нафтобаза після атаки БпЛА — відео
Нова “бавовна” накрила Росію 23 січня - які наслідки
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Путін висунув Україні ультиматум після переговорів із Віткоффом
Путін не змінив свою позицію у мирних перемовинах
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
"Зробіть запаси". Кличко попередив, що ситуація в Києві може значно погіршитися
Віталій Кличко
Ситуація в Києві досі складна - подробиці від Кличка

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?