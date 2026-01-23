Солдати РФ убили 4 цивільних на Донеччині

Протягом минулої доби, 22 січня, російські загарбники позбавили життя 4 мирних мешканців Донецької області. Це сталося у селищі Черкаське. Зокрема загинув 5-річний хлопчик та його батько.
Головні тези:
- Всього за добу росіяни 10 разів обстріляли населені пункти Донеччини.
- З лінії фронту евакуйовано 109 людей.
Армія РФ продовжує вбивати цивільних на Донеччині
Він також звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
Згідно з даними Вадима Філашкіна, протягом минулої доби російські загарбники 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області.
Глава ОДА офіційно підтвердив, що з лінії фронту евакуйовано ще 109 людей, зокрема й 17 дітей.
У Покровському районі ворог пошкодив ще 14 будинків.
Що стосується ситуації у Бахмутському районі, то там відомо про пошкодження одного будинку.
