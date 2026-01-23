Солдати РФ убили 4 цивільних на Донеччині

Протягом минулої доби, 22 січня, російські загарбники позбавили життя 4 мирних мешканців Донецької області. Це сталося у селищі Черкаське. Зокрема загинув 5-річний хлопчик та його батько.

Армія РФ продовжує вбивати цивільних на Донеччині

За 22 січня росіяни вбили 4 жителів Донеччини: у Черкаському.Ще 6 людей в області за добу дістали поранення. Вадим Філашкін Глава Донецької ОДА

Він також звертає увагу на те, що загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Згідно з даними Вадима Філашкіна, протягом минулої доби російські загарбники 10 разів обстріляли населені пункти Донецької області.

Глава ОДА офіційно підтвердив, що з лінії фронту евакуйовано ще 109 людей, зокрема й 17 дітей.

У Покровському районі ворог пошкодив ще 14 будинків.

Краматорський район. У Райгородку Миколаївської громади пошкоджено інфраструктуру. У Черкаському 4 людини загинули і 5 поранені, зруйновано 2 будинки і 2 автівки. У Дружківці поранено людину, пошкоджено інфраструктуру, — заявив Вадим Філашкін. Поширити

Що стосується ситуації у Бахмутському районі, то там відомо про пошкодження одного будинку.