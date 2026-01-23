Солдаты РФ убили 4 гражданских в Донецкой области

За прошедшие сутки, 22 января, российские захватчики лишили жизни 4 мирных жителей Донецкой области. Это произошло в поселке Черкасское. В частности, погиб 5-летний мальчик и его отец.
Главные тезисы
- Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.
- С линии фронта эвакуированы 109 человек.
Армия РФ продолжает убивать гражданских в Донецкой области
Он также обращает внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Согласно данным Вадима Филашкина, за прошедшие сутки российские захватчики 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.
Глава ОГА официально подтвердил, что с линии фронта эвакуированы еще 109 человек, в том числе и 17 детей.
В Покровском районе враг повредил еще 14 домов.
Что касается ситуации в Бахмутском районе, там известно о повреждении одного дома.
