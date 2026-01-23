Солдаты РФ убили 4 гражданских в Донецкой области

За прошедшие сутки, 22 января, российские захватчики лишили жизни 4 мирных жителей Донецкой области. Это произошло в поселке Черкасское. В частности, погиб 5-летний мальчик и его отец.

Армия РФ продолжает убивать гражданских в Донецкой области

За 22 января россияне убили 4 жителей Донбасса: в Черкасском. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения. Вадим Филашкин Глава Донецкой ОГА

Он также обращает внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Согласно данным Вадима Филашкина, за прошедшие сутки российские захватчики 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Глава ОГА официально подтвердил, что с линии фронта эвакуированы еще 109 человек, в том числе и 17 детей.

В Покровском районе враг повредил еще 14 домов.

Краматорский район. В Райгородке Николаевской общины повреждена инфраструктура. В Черкасском 4 человека погибли и 5 ранены, разрушены 2 дома и 2 автомобиля. В Дружковке ранен человек, повреждена инфраструктура, — заявил Вадим Филашкин. Поделиться

Что касается ситуации в Бахмутском районе, там известно о повреждении одного дома.