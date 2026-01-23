Солдаты РФ убили 4 гражданских в Донецкой области
Категория
Украина
Дата публикации

Солдаты РФ убили 4 гражданских в Донецкой области

Вадим Филашкин / Донецкая ОВА
Армия РФ продолжает убивать гражданских в Донецкой области
Читати українською

За прошедшие сутки, 22 января, российские захватчики лишили жизни 4 мирных жителей Донецкой области. Это произошло в поселке Черкасское. В частности, погиб 5-летний мальчик и его отец.

Главные тезисы

  • Всего за сутки россияне 10 раз обстреляли населенные пункты Донбасса.
  • С линии фронта эвакуированы 109 человек.

Армия РФ продолжает убивать гражданских в Донецкой области

За 22 января россияне убили 4 жителей Донбасса: в Черкасском. Еще 6 человек в области за сутки получили ранения.

Вадим Филашкин

Вадим Филашкин

Глава Донецкой ОГА

Он также обращает внимание на то, что общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Согласно данным Вадима Филашкина, за прошедшие сутки российские захватчики 10 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области.

Глава ОГА официально подтвердил, что с линии фронта эвакуированы еще 109 человек, в том числе и 17 детей.

В Покровском районе враг повредил еще 14 домов.

Краматорский район. В Райгородке Николаевской общины повреждена инфраструктура. В Черкасском 4 человека погибли и 5 ранены, разрушены 2 дома и 2 автомобиля. В Дружковке ранен человек, повреждена инфраструктура, — заявил Вадим Филашкин.

Что касается ситуации в Бахмутском районе, там известно о повреждении одного дома.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
В российской Пензе горит нефтебаза после атаки БпЛА — видео
Новая "бавовна" накрыла Россию 23 января - какие последствия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин выдвинул Украине ультиматум после переговоров с Уиткоффом
Путин не изменил свою позицию в мирных переговорах
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
"Сделайте запасы". Кличко предупредил, что ситуация в Киеве может значительно ухудшиться
Виталий Кличко
Ситуация в Киеве до сих пор сложная — подробности от Кличко

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?