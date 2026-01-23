Водолазы ГСЧС Украины 6 суток проводили уникальную подводную спецоперацию — видео
Водолазы ГСЧС Украины 6 суток проводили уникальную подводную спецоперацию — видео

Уникальная спецоперация водолазов ГСЧС - как это было
Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко официально подтвердил, что благодаря усилиям водолазов ГСЧС удалось успешно реализовать уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до –15 °C.

  • Одна из киевских ТЭЦ подтопилась из-за повреждения трубы.
  • В экстремальных условиях украинские водолазы приступили к работе для ликвидации повреждений.

Уникальная спецоперация водолазов ГСЧС — как это было

По словам главы МВД, после недавней российской атаки одна из столичных ТЭЦ была подтоплена из-за повреждения трубы.

Эта серьезная проблема мешала ремонту оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах тысяч людей.

Не колеблясь, в ледяной воде и экстремальных условиях, наши водолазы начали работы по ликвидации повреждений. Спецоперация продолжалась 6 суток. Утечка воды была остановлена, что позволило службам продолжить восстановительные работы. Выражаю искреннюю благодарность водолазам ГСЧС за профессионализм!

Игорь Клименко

Игорь Клименко

Глава МВД Украины

Кроме того, указано, что глава государства Владимир Зеленский на официальном уровне высоко отметил подвиг водолазов, рисковавших своей жизнью.

Согласно Указу:

  • орденом «За мужество» ІІІ степени награждены Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк;

  • орденом Даниила Галицкого — Андрея Власенко;

  • медалью «Защитнику Отечества» — Антона Гайтана.

Это пример ответственности и мужества, которые держат страну в сложных условиях. Спасибо личному составу ГСЧС за службу и преданность людям! — добавил Клименко.

