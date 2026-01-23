Водолазы ГСЧС Украины 6 суток проводили уникальную подводную спецоперацию — видео

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко официально подтвердил, что благодаря усилиям водолазов ГСЧС удалось успешно реализовать уникальную подводную спецоперацию в условиях мороза до –15 °C.
Главные тезисы
- Одна из киевских ТЭЦ подтопилась из-за повреждения трубы.
- В экстремальных условиях украинские водолазы приступили к работе для ликвидации повреждений.
Уникальная спецоперация водолазов ГСЧС — как это было
По словам главы МВД, после недавней российской атаки одна из столичных ТЭЦ была подтоплена из-за повреждения трубы.
Эта серьезная проблема мешала ремонту оборудования, от которого зависит тепло и электроснабжение в домах тысяч людей.
Кроме того, указано, что глава государства Владимир Зеленский на официальном уровне высоко отметил подвиг водолазов, рисковавших своей жизнью.
Согласно Указу:
орденом «За мужество» ІІІ степени награждены Артем Орлов, Денис Фролов и Михаил Хижняк;
орденом Даниила Галицкого — Андрея Власенко;
медалью «Защитнику Отечества» — Антона Гайтана.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-