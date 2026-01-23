Помічник російського диктатора з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков почав стверджувати, що кошти із заморожених у США російських активів можна направити на післявоєнне відновлення територій України.

У Путіна виступили з новою цинічною заявою

За словами Ушакова, під час зустрічі трьох спецпосланців Дональда Трампа з командою російського диктатора Володимира Путіна обговорювалося створення так званої "Ради миру".

Під час обміну думками щодо "Ради миру" було наголошено на готовності РФ направити до бюджету цієї структури мільярд доларів із заморожених попередньою адміністрацією США російських активів, — наголосив помічник Путіна. Поширити

Ба більше, він почав стверджувати, що решту грошей із заморожених США російських активів “можна направити на відновлення територій, що постраждали від війни, після укладення мирного договору між РФ і Україною".

Ушаков офіційно підтвердив, що це питання детальніше буде обговорюватися на двосторонній економічній групі, яку очолюють Віткофф і спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв.

За його словами, у центрі уваги також була низки регіональних питань, однак помічник Путіна вирішив не розкривати жодних подробиць.