Помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков начал утверждать, что средства из замороженных в США российских активов можно направить на послевоенное восстановление территорий Украины.
Главные тезисы
- Команда Путина продолжает имитировать стремление к завершению войны.
- Однако пока это остается в формате громких заявлений, не подтверждаемых весомыми решениями.
У Путина выступили с новым циничным заявлением
По словам Ушакова, во время встречи трех спецпосланников Дональда Трампа с командой российского диктатора Владимира Путина обсуждалось создание так называемого "Совета мира".
Более того, он начал утверждать, что оставшиеся деньги из замороженных США российских активов "можно направить на восстановление территорий, пострадавших от войны, после заключения мирного договора между РФ и Украиной".
Ушаков официально подтвердил, что этот вопрос более подробно будет обсуждаться на двусторонней экономической группе, которую возглавляют Виткофф и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.
По его словам, в центре внимания также были ряд региональных вопросов, однако помощник Путина решил не раскрывать никаких подробностей.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-