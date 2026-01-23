Помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков начал утверждать, что средства из замороженных в США российских активов можно направить на послевоенное восстановление территорий Украины.

У Путина выступили с новым циничным заявлением

По словам Ушакова, во время встречи трех спецпосланников Дональда Трампа с командой российского диктатора Владимира Путина обсуждалось создание так называемого "Совета мира".

Во время обмена мнениями по "Совету мира" была отмечена готовность РФ направить в бюджет этой структуры миллиард долларов из замороженных предыдущей администрацией США российских активов, — подчеркнул помощник Путина. Поделиться

Более того, он начал утверждать, что оставшиеся деньги из замороженных США российских активов "можно направить на восстановление территорий, пострадавших от войны, после заключения мирного договора между РФ и Украиной".

Ушаков официально подтвердил, что этот вопрос более подробно будет обсуждаться на двусторонней экономической группе, которую возглавляют Виткофф и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

По его словам, в центре внимания также были ряд региональных вопросов, однако помощник Путина решил не раскрывать никаких подробностей.