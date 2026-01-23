Кремль неожиданно предлагает свои деньги для восстановления Украины
Кремль неожиданно предлагает свои деньги для восстановления Украины

Помощник российского диктатора по внешней политике Юрий Ушаков начал утверждать, что средства из замороженных в США российских активов можно направить на послевоенное восстановление территорий Украины.

Главные тезисы

  • Команда Путина продолжает имитировать стремление к завершению войны.
  • Однако пока это остается в формате громких заявлений, не подтверждаемых весомыми решениями.

У Путина выступили с новым циничным заявлением

По словам Ушакова, во время встречи трех спецпосланников Дональда Трампа с командой российского диктатора Владимира Путина обсуждалось создание так называемого "Совета мира".

Во время обмена мнениями по "Совету мира" была отмечена готовность РФ направить в бюджет этой структуры миллиард долларов из замороженных предыдущей администрацией США российских активов, — подчеркнул помощник Путина.

Более того, он начал утверждать, что оставшиеся деньги из замороженных США российских активов "можно направить на восстановление территорий, пострадавших от войны, после заключения мирного договора между РФ и Украиной".

Ушаков официально подтвердил, что этот вопрос более подробно будет обсуждаться на двусторонней экономической группе, которую возглавляют Виткофф и спецпредставитель Кремля Кирилл Дмитриев.

По его словам, в центре внимания также были ряд региональных вопросов, однако помощник Путина решил не раскрывать никаких подробностей.

