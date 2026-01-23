Украина решила приобрести сразу 18 систем ПВО IRIS-T

Украинские власти уже заказали 18 новых систем противовоздушной обороны IRIS-T. Что важно понимать, их должна изготовить немецкая компания Diehl Defence.
Главные тезисы
- В настоящее время Украина располагает 9 огневыми установками IRIS-T.
- Diehl Defence намерена расширить производство огневых установок для IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.
Украина настроена существенно усилить свою ПВО
С заявлением на этот счет выступил генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух.
Он обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день в Украине эксплуатируется 9 огневых установок IRIS-T.
Однако, учитывая, что российский террор постоянно усиливается, количество систем ПВО нужно увеличивать.
Гельмут Раух сообщил, что компания намерена существенно расширить производство огневых установок для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.
По словам Рауха, команда Diehl Defence уже активно работает над разработкой ракеты IRIS-T SLX, дальность полета которой составит 80 километров.
Она может поступить в серийное производство уже через 3 года.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-