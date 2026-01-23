Украина решила приобрести сразу 18 систем ПВО IRIS-T
Категория
Украина
Дата публикации

Украина решила приобрести сразу 18 систем ПВО IRIS-T

Украина настроена существенно усилить свою ПВО
Read in English
Читати українською
Источник:  DW

Украинские власти уже заказали 18 новых систем противовоздушной обороны IRIS-T. Что важно понимать, их должна изготовить немецкая компания Diehl Defence.

Главные тезисы

  • В настоящее время Украина располагает 9 огневыми установками IRIS-T.
  • Diehl Defence намерена расширить производство огневых установок для IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

Украина настроена существенно усилить свою ПВО

С заявлением на этот счет выступил генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух.

Он обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день в Украине эксплуатируется 9 огневых установок IRIS-T.

Однако, учитывая, что российский террор постоянно усиливается, количество систем ПВО нужно увеличивать.

Гельмут Раух сообщил, что компания намерена существенно расширить производство огневых установок для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

В среднесрочной перспективе мы планируем расширить производство до 16 огневых установок — примерно через два года. Если мы увидим больший спрос наших клиентов, мы сможем еще больше увеличить производство, — пояснил он.

По словам Рауха, команда Diehl Defence уже активно работает над разработкой ракеты IRIS-T SLX, дальность полета которой составит 80 километров.

Она может поступить в серийное производство уже через 3 года.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Водолазы ГСЧС Украины 6 суток проводили уникальную подводную спецоперацию — видео
ДСНС Украины
Уникальная спецоперация водолазов ГСЧС - как это было
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Кремль неожиданно предлагает свои деньги для восстановления Украины
Ушаков
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Путин теряет еще одного крупного покупателя российской нефти
Путин

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?