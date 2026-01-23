Украина решила приобрести сразу 18 систем ПВО IRIS-T

Украинские власти уже заказали 18 новых систем противовоздушной обороны IRIS-T. Что важно понимать, их должна изготовить немецкая компания Diehl Defence.

Украина настроена существенно усилить свою ПВО

С заявлением на этот счет выступил генеральный директор Diehl Defence Гельмут Раух.

Он обратил внимание на то, что по состоянию на сегодняшний день в Украине эксплуатируется 9 огневых установок IRIS-T.

Однако, учитывая, что российский террор постоянно усиливается, количество систем ПВО нужно увеличивать.

Гельмут Раух сообщил, что компания намерена существенно расширить производство огневых установок для систем противовоздушной обороны IRIS-T SLM и IRIS-T SLS.

В среднесрочной перспективе мы планируем расширить производство до 16 огневых установок — примерно через два года. Если мы увидим больший спрос наших клиентов, мы сможем еще больше увеличить производство, — пояснил он. Поделиться

По словам Рауха, команда Diehl Defence уже активно работает над разработкой ракеты IRIS-T SLX, дальность полета которой составит 80 километров.