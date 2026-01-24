Битва за Покровськ і Мирноград. У ДШВ озвучили новий прогноз
Категорія
Україна
Дата публікації

Битва за Покровськ і Мирноград. У ДШВ озвучили новий прогноз

Ласійчук
Read in English
Джерело:  BBC

Генерал Євген Ласійчук, який очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, звертає увагу на те, що бої у Покровсько-Мирноградській агломерації тривають майже півтора року.  За його словами, уже незабаром російські війська будуть виснажені на цій ділянці фронту.

Головні тези:

  • На сьогодні Сили оборони України повністю контролюють північну частину Покровська і північну частину Мирнограда.
  • Росіянам дуже важко переміщатися десь у відкритих полях та лісосмугами.

Битва за Покровськ і Мирноград — що буде далі

Саме 7-й корпус швидкого реагування ДШВ уже тривалий час тримає оборону цих українських міст, тому знає, як виглядає актуальна інформація.

Що важливо розуміти, і Покровськ і Мирноград мають велике значення для подальшого перебігу бойових дій.

За словами Ласійчука, якщо російські загарбники матимуть успіх в цих містах, то надалі це може бути як накопичувач особового складу і техніки для подальшого виходу за населений пункт на оперативний простір.

Це може бути і Слов'янсько-Краматорська агломерація. Це може бути Харківська чи Дніпропетровська область. Тому нам так важливо утримувати противника в цих населених пунктах, не пускати його вглиб оборони, — пояснив генерал.

Він також додав, що на цій ділянці фронту українські воїни вибудували стійку оборону.

Армія РФ, попри те, що має перевагу у живій силі, втрачає дуже багато ресурсів та близька до виснаження.

Я думаю, до весни противник буде виснажений і трохи зупинить темпи свого наступу. Але це, знову ж таки, якщо не буде залучений ще якийсь резерв, наприклад, морська піхота… — наголосив Євген Ласійчук.

