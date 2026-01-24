Битва за Покровськ і Мирноград. У ДШВ озвучили новий прогноз

Генерал Євген Ласійчук, який очолює 7-й корпус швидкого реагування ДШВ, звертає увагу на те, що бої у Покровсько-Мирноградській агломерації тривають майже півтора року. За його словами, уже незабаром російські війська будуть виснажені на цій ділянці фронту.

Битва за Покровськ і Мирноград — що буде далі

Саме 7-й корпус швидкого реагування ДШВ уже тривалий час тримає оборону цих українських міст, тому знає, як виглядає актуальна інформація.

Що важливо розуміти, і Покровськ і Мирноград мають велике значення для подальшого перебігу бойових дій.

За словами Ласійчука, якщо російські загарбники матимуть успіх в цих містах, то надалі це може бути як накопичувач особового складу і техніки для подальшого виходу за населений пункт на оперативний простір.

Це може бути і Слов'янсько-Краматорська агломерація. Це може бути Харківська чи Дніпропетровська область. Тому нам так важливо утримувати противника в цих населених пунктах, не пускати його вглиб оборони, — пояснив генерал. Поширити

Він також додав, що на цій ділянці фронту українські воїни вибудували стійку оборону.

Армія РФ, попри те, що має перевагу у живій силі, втрачає дуже багато ресурсів та близька до виснаження.