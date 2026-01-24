"Це безпрецедентний випадок". Росія ударила по Києву ракетами Х-22
Росія здійснювала нову атаку ракетами Х-22
Джерело:  Київ24

Речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат офіційно підтвердив, що вперше за довгий час Росія атакувала Київ протикорабельними ракетами Х-22. Сили ППО змогли успішно знищити 9 із 12 вказаних ворожий цілей.

Головні тези:

  • Ігнат нагадав про трагедію 14 січня 2023 року у Дніпрі, коли Х-22 вбила 46 людей у Дніпрі, серед яких було шестеро дітей.
  • Наразі українська ППО змогла збити лише близько 3% таких ракет.

Юрій Ігнат звернув увагу на те, що таких ракет як Х-22 у зведеннях не було уже давно.

Особливість цієї атаки саме в застосуванні цих ракет… Ракети Х-22, які фактично використовувались проти авіаносних груп (це їхнє основне призначення).Вони можуть нести різний заряд. І їхня особливість, що бойова маса цієї ракети становить 950 кілограмів.

Юрій Ігнат

Речник Повітряних сил ЗСУ, полковник

Він також офіційно підтвердив, що вночі 24 січня ворог використав 12 таких ракет із літаків стратегічної авіації.

Варто зазначити, що йдтеться про бомбардувальники Ту22М3, які Росія нещодавно перекинула з далекого Сходу ближче до України.

За словами Ігната, “це безпрецедентний випадок”.

На цьому тлі він нагадав, що в 2023 році цією ракетою у Дніпрі знесло цілий під'їзд будинку, було багато загиблих.

З тих пір ворог менше застосовувати таких ракет по материковій території України, більше зосередився по півдню України (нафтові платформи, острів Зміїний)

Варто також зазначити, що загалом 412 ракет Х-22 або Х-32 було застосовано проти нУкраїни, із них до цього часу було збито лише три. Нині на рахунку ППО ще плюс 9. Тобто наразі загалом 12.

