"Это беспрецедентный случай". Россия ударила по Киеву ракетами Х-22

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат официально подтвердил, что впервые за долгое время Россия атаковала Киев противокорабельными ракетами Х-22. Силы ПВО смогли успешно уничтожить 9 из 12 указанных вражеских целей.

Россия совершила новую атаку ракетами Х-22

Юрий Игнат обратил внимание на то, что таких ракет, как Х-22, в сводках не было уже давно.

Особенность этой атаки именно в применении этих ракет… Ракеты Х-22, которые фактически использовались против авианосных групп (это их основное предназначение). Они могут нести разный заряд. И их особенность в том, что боевая масса этой ракеты составляет 950 килограммов. Юрий Игнат Спикер Воздушных сил ВСУ, полковник

Он также официально подтвердил, что в ночь на 24 января враг использовал 12 таких ракет из самолетов стратегической авиации.

Стоит отметить, что речь идет о бомбардировщиках Ту22М3, которые Россия недавно перебросила с дальнего Востока поближе к Украине.

По словам Игната, "это беспрецедентный случай".

На этом фоне он напомнил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло подъезд дома, было много погибших.

С тех пор враг меньше применял таких ракет по материковой территории Украины, больше сосредоточился по югу Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный).