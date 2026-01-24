"Это беспрецедентный случай". Россия ударила по Киеву ракетами Х-22

Спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат официально подтвердил, что впервые за долгое время Россия атаковала Киев противокорабельными ракетами Х-22. Силы ПВО смогли успешно уничтожить 9 из 12 указанных вражеских целей.
Главные тезисы
- Игнат напомнил о трагедии 14 января 2023 года в Днепре, когда Х-22 убила 46 человек в Днепре, среди которых было шестеро детей.
- В настоящее время украинская ПВО смогла сбить лишь около 3% таких ракет.
Россия совершила новую атаку ракетами Х-22
Юрий Игнат обратил внимание на то, что таких ракет, как Х-22, в сводках не было уже давно.
Он также официально подтвердил, что в ночь на 24 января враг использовал 12 таких ракет из самолетов стратегической авиации.
Стоит отметить, что речь идет о бомбардировщиках Ту22М3, которые Россия недавно перебросила с дальнего Востока поближе к Украине.
По словам Игната, "это беспрецедентный случай".
На этом фоне он напомнил, что в 2023 году этой ракетой в Днепре снесло подъезд дома, было много погибших.
С тех пор враг меньше применял таких ракет по материковой территории Украины, больше сосредоточился по югу Украины (нефтяные платформы, остров Змеиный).
Следует также отметить, что в общей сложности 412 ракет Х-22 или Х-32 были применены против Украины, из них до сих пор были сбиты лишь три. Сейчас на счету ПВО еще плюс 9. То есть сейчас всего 12.
