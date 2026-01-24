Украинские воины разнесли 7 районов сосредоточения армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские воины разнесли 7 районов сосредоточения армии РФ

Генштаб ВСУ
Потери армии РФ по состоянию на 24 января 2026 года
Читати українською

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и артиллерийское средство российских захватчиков.

Главные тезисы

  • Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
  • Всего в течение 23 января на фронте произошло 136 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 24 января 2026 года

Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 24.01.26 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 233 020 (930) человек;

  • танков — 11 603 (+4) ед;

  • боевых бронированных машин — 23 949 (+3) ед;

  • артиллерийских систем — 36 580 (+31) ед;

  • средств ПВО — 1283 (+1) ед;

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 114 049 (+772) ед;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 75 644 (+88) ед;

24 января начались 1 431-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 223 управляемых авиационных бомб.

Кроме этого, привлекли для поражения 7615 дронов-камикадзе и произвели 3840 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе 54 из реактивных систем залпового огня.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Путин стыдится поражения армии РФ в Купянске
Битва за Купянск подтверждает ослабление армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия ударила дронами по Харькову — пострадали 14 гражданских
Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Новая атака России на Харьков — какие последствия
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп пообещал Зеленскому ракеты PAC-3
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?