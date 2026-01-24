Украинские воины разнесли 7 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали семь районов сосредоточения личного состава и техники, пункт управления и артиллерийское средство российских захватчиков.
Главные тезисы
- Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери.
- Всего в течение 23 января на фронте произошло 136 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 24 января 2026 года
Общие боевые потери российских захватчиков с 24.02.22 по 24.01.26 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 233 020 (930) человек;
танков — 11 603 (+4) ед;
боевых бронированных машин — 23 949 (+3) ед;
артиллерийских систем — 36 580 (+31) ед;
средств ПВО — 1283 (+1) ед;
БпЛА оперативно-тактического уровня — 114 049 (+772) ед;
автомобильной техники и автоцистерн — 75 644 (+88) ед;
24 января начались 1 431-е сутки полномасштабной вооруженной агрессии России против Украины.
Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам 90 авиационных ударов, сбросив 223 управляемых авиационных бомб.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-