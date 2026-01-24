Трамп пообещал Зеленскому ракеты PAC-3

По словам украинского лидера Владимира Зеленского, президент США Дональд Трамп пообещал ему, что передаст Украине ракеты PAC-3 для систем Patriot. Этой договоренности удалось добиться во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Переговоры Зеленского и Трампа — о чем удалось договориться

Новыми подробностями встречи с главой Белого дома президент Украины поделился во время общения с молодежью на втором Национальном форуме талантливой молодежи.

Журналисты попросили Владимира Зеленского подробнее раскрыть результаты визита в Давос.

Украинский лидер официально подтвердил, что смог договориться с Дональдом Трампом о поставках ракет PAC-3 для систем Patriot.

Однако количество указанных ракет он решил не раскрывать.

По словам главы государства, его визит в Давос был посвящен не только обсуждению глобальных тем, но и решению конкретных задач.

Мы говорили о глобальных вещах, но мы решили четко вопрос, для чего я туда поехал. Владимир Зеленский Президент Украины

Как уже упоминалось ранее, 1 января в Министерстве обороны официально подтвердили, что еще два комплекса противовоздушной обороны Patriot встали на боевое дежурство с целью обороны украинских городов и сел от российских атак.