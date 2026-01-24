Россия ударила дронами по Харькову — пострадали 14 гражданских
Категория
Украина
Дата публикации

Россия ударила дронами по Харькову — пострадали 14 гражданских

Олег Синегубов / Харьковская ОВА
Новая атака России на Харьков — какие последствия
Ночью 24 января российские захватчики атаковали "шахедами" жилые дома в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова. В результате вспыхнул пожар в многоэтажке, под удар врага попало общежитие с переселенцами, больница и роддом.

Главные тезисы

  • В общей сложности к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 134 спасателя, 34 единиц техники ГСЧС.
  • Также на местах ударов работают сотрудники Нацполиции, медики, волонтёры и коммунальные службы города.

Новая атака России на Харьков — какие последствия

Как сообщают местные власти, громкие взрывы прогремели в Индустриальном районе города. Там российские дроны попали в жилые дома.

По предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание в дом и возгорание квартиры. Есть информация о еще одном попадании в жилой дом.

Игорь Терехов

Игорь Терехов

Мэр Харькова

По его словам, из-за атаки врага в пятиэтажном доме заблокированы люди.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 01:30 было известно о двух пострадавших женщинах, нуждавшихся в медицинской помощи.

Однако впоследствии количество пострадавших начало резко возрастать.

По словам Синегубова, пожилая женщина получила острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки на Харьков.

Также пострадала 25-летняя беременная женщина. На месте вражеских ударов работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной скорой помощи, — подчеркнул он.

С заявлением по этому поводу утром выступило ГСЧС Украины в Харьковской области.

Сегодня ночью враг нанес массированный удар беспилотникам по городу Харькову. По разным адресам произошли пожары. Пострадали 14 человек, из них 1 ребенок.

