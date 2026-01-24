Россия ударила дронами по Харькову — пострадали 14 гражданских

Ночью 24 января российские захватчики атаковали "шахедами" жилые дома в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова. В результате вспыхнул пожар в многоэтажке, под удар врага попало общежитие с переселенцами, больница и роддом.

Новая атака России на Харьков — какие последствия

Как сообщают местные власти, громкие взрывы прогремели в Индустриальном районе города. Там российские дроны попали в жилые дома.

По предварительной информации, в Индустриальном районе есть попадание в дом и возгорание квартиры. Есть информация о еще одном попадании в жилой дом. Игорь Терехов Мэр Харькова

По его словам, из-за атаки врага в пятиэтажном доме заблокированы люди.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 01:30 было известно о двух пострадавших женщинах, нуждавшихся в медицинской помощи.

Однако впоследствии количество пострадавших начало резко возрастать.

По словам Синегубова, пожилая женщина получила острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки на Харьков.

Также пострадала 25-летняя беременная женщина. На месте вражеских ударов работают подразделения ГСЧС и бригады экстренной скорой помощи, — подчеркнул он. Поделиться

С заявлением по этому поводу утром выступило ГСЧС Украины в Харьковской области.