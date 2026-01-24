Россия ударила дронами по Харькову — пострадали 14 гражданских

Ночью 24 января российские захватчики атаковали "шахедами" жилые дома в Индустриальном и Немышлянском районах Харькова. В результате вспыхнул пожар в многоэтажке, под удар врага попало общежитие с переселенцами, больница и роддом.
Главные тезисы
- В общей сложности к ликвидации последствий вражеской атаки привлечены 134 спасателя, 34 единиц техники ГСЧС.
- Также на местах ударов работают сотрудники Нацполиции, медики, волонтёры и коммунальные службы города.
Новая атака России на Харьков — какие последствия
Как сообщают местные власти, громкие взрывы прогремели в Индустриальном районе города. Там российские дроны попали в жилые дома.
По его словам, из-за атаки врага в пятиэтажном доме заблокированы люди.
Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что по состоянию на 01:30 было известно о двух пострадавших женщинах, нуждавшихся в медицинской помощи.
Однако впоследствии количество пострадавших начало резко возрастать.
По словам Синегубова, пожилая женщина получила острую реакцию на стресс в результате вражеской атаки на Харьков.
С заявлением по этому поводу утром выступило ГСЧС Украины в Харьковской области.
